Lucifero in città: sarà la settimana più calda dell'estate

Una massa d’aria di matrice africana tenderà nei prossimi giorni ad espandersi ulteriormente verso l’Italia, determinando un ulteriore aumento delle temperature su tutto il Centro-Sud, con valori massimi molto elevati specie nelle giornate di martedì e mercoledì, quando l’onda di calore raggiungerà il suo apice. L'anticiclone africano che determinerà il gran caldo è chiamato Lucifero. Sarà la settimana più calda dell'estate. Saranno registrati ben oltre i 40°C su molti tratti del Mezzogiorno come in Calabria e in Puglia. Tra Trani, Barletta, Andria e Bisceglie ieri sono state toccate punte di 38°.