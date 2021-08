Ennesimo successo per le allieve della New Dance Academy guidate da Grazia Di Pinto a conferma del loro talento e delle coreografie originali create dalla professionalità dei maestri: Antonio Caggianelli, Yole De Feudis e Grazia Di Pinto.

Dalla esibizione di gruppo al passo a due e infine agli assoli, le allieve continuano il loro percorso artistico di studio e di crescita con un baule di borse di studio e premi prestigiosi riconosciuti da una giuria di coreografi internazionali: Winter Dance Convention (Molfetta) - Danza in Estate 2022 (Alassio - SV) -Stage in un mare di danza (Polignano) - Premio Internazionale di danza "San Nicola" 2021.

Un plauso particolare va all'allieva Erika Loprieno, coreografata dall'unicità del maestro Antonio Caggianelli, per aver ottenuto un percorso intensivo settimanale al Dancer at Work diretto da Eugenio Buratti per avviamento alla professione della danza contemporanea e infine per aver ottenuto la targa come migliore danzatrice dell'evento che ha messo d'accordo tutti i giudici in maniera unanime.