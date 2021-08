Venerdì 6 agosto 2021, nella location di Piazza Tre Santi a Bisceglie, il gruppo polifonico New Chorus, diretto dal maestro Marzia Pedone (soprano e flautista), accompagnato al pianoforte dal maestro Emanuele Petruzzella, e introdotto da Grazia Pia Attolini, nell’ambito dell’Estate in Blu 2021 e nel calendario del Borgo delle Meraviglie, ha tenuto lo spettacolo musicale dal titolo “Sulle note di un sogno. Musica sotto le stelle”, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anticovid-19, ad accesso consentito con green pass, oltre che supervisionato dall’associazione Schára (organizzazione di volontariato).

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, ha visto protagonista il New Chorus, composto da circa quaranta elementi in ensemble. Il gruppo è stato artefice di emozioni per il pubblico accorso, in una serata dedicata alle più celebri colonne sonore.

In una nota social, New Chorus ha tenuto a specificare: «Dopo mille difficoltà niente ci disarma e ci demoralizza, la musica è vita e nella vita bisogna credere all’amore in tutte le sue forme, soprattutto amare quello che si fa... Noi del New Chorus ce l’abbiamo messa davvero tutta superando ogni ostacolo. Ringraziamo l’amministrazione comunale, i tecnici del service Walter Todisco, Grazia Pia Tecla Attolini per la sua grande professionalità e disponibilità, l’associazione di volontariato Schára e soprattutto il pubblico che ha risposto con grande calore».