L’associazione “Diversamente Uguali” Odv e il Circolo Unione di Bisceglie, presieduto dal dott. Michele Schiavone, hanno presentato l’esposizione di dipinti eseguiti durante il progetto riabilitavo-abilitativo dal titolo “Mentecreativa”, condotto dal dott. Vito Ventafridda, sabato 1 agosto 2021, presso la sede del medesimo Circolo Unione.

Ha promosso l’iniziativa Angelarosa Graziani, di concerto al Presidente e al Consiglio direttivo del Circolo, sposando la mission di Diversamente Uguali, legata a «famiglie che vivono al loro interno il disagio psichico, ma anche a operatori e persone in generale non direttamente colpite dalla problematica, tutte tra loro diverse ma con eguali intenti e dignità», come specificato dalla organizzazione di volontariato. Ventafridda in più ha affermato: «L'arte del disegno segna un piccolo viaggio attraverso un percorso abilitativo e riabilitativo. In genere, la maggior parte delle persone crede che il disegno sia una forma di talento. In pochi credono che sia una forma di intelligenza, che abbia a che fare con il pensiero, l'apprendimento, la comprensione e la percezione punto. Così, occupare il tempo con attività artistiche o poetiche, anche solo per poche ore, viene percepito soltanto come un atto di fuga dalla realtà, un diversivo, una parentesi piacevole. Molti temono e non amano neanche per pochi minuti diventare un artista perché farlo significa entrare in un mondo non razionale, una terra incognita in cui ci si può perdere. Tuttavia, la capacità di immaginare è un’intelligenza e tutti possono usarla e svilupparla».

“Diversamente Uguali” è un’associazione ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che opera sul territorio di Trani e Bisceglie.