Sulle note di un sogno. Musica sotto le stelle in Piazza Tre Santi

Dopo lo straordinario concerto svoltosi sotto i rami dell’albero di pistacchio dell’Orto Botanico Veneziani, il New Chorus torna a esibirsi con le più belle melodie della storia del cinema. Venerdì 6 agosto, alle ore 20:30, l’ensemble di quaranta elementi diretta dal M° Marzia Pedone, sarà protagonista in Piazza Tre Santi con lo spettacolo “Sulle note di un sogno. Musica sotto le stelle”. “Sarà un viaggio onirico teso alla speranza” – sottolinea il direttore Pedone, reduce del successo dell’omaggio alle Muse svoltosi presso il Castello di Bisceglie lo scorso 30 luglio.

Il programma prevede brani tratti da “Colazione da Tiffany”, “Il re leone”, “Il mago di Oz”, “The Prince of Egypt”, “La vita è bella”, “I racconti di Hoffmann” con la celeberrima Barcarolle; non mancherà un omaggio alla grande creatività del M° Morricone. Il coro polifonico sarà accompagnato al pianoforte dal M° Emanuele Petruzzella al quale è affidata anche una esibizione da solista. Delizieranno il pubblico anche la voce è il flauto del M° Marzia Pedone. La guida all’ascolto e l’ arrangiamento musicale di “Over the rainbow” portano la firma della compianta professoressa Luisa Rana.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie e si svolge nell’ambito delle iniziative “L’estate in blu”. Secondo la più recente normativa anti-covid, si accede all’evento solo muniti di greenpass. Per contingentare l’ingresso il New Chorus si avvale della collaborazione dei volontari dell’associazione Schára.