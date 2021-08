​Festa Patronale di Bisceglie, il programma dei festeggiamenti in sicurezza

«L'Amministrazione Comunale, il Comitato Feste Patronali e il Capitolo Cattedrale rappresentato da don Giuseppe Abbascià e Don Franco Lorusso, nel rispetto delle disposizioni dell'Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D'Ascenzo, e della Conferenza Episcopale Pugliese, hanno convenuto di organizzare una festa patronale in cui resti intenso e celebrato il culto per i Santi Patroni Mauro, Sergio e Pantaleone ma, per questioni di sicurezza in questa fase post pandemia, senza processioni né fuochi pirotecnici».

E' quanto si legge nel documento che annuncia i dettagli della Festa patronale di Bisceglie in programma il 7-8 e 9 agosto in onore dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone.

«Vivremo - prosegue il documento - una festa sì diversa ma con maggiore empatia e trasporto interiore, nella speranza di poter tornare alla normalità il prossimo anno. Confidiamo nel senso di maturità della Comunità, affinché si possa comprendere il senso della decisione e si possano onorare i Santi Patroni in un clima di serenità, raccoglimento e coesione.

In omaggio alla tradizione sarà illuminato il prospetto del teatro Garibaldi, via Marconi e piazza Vittorio Emanuele II.

Domenica 8 agosto, dalle 9,30 alle 12,50 si esibirà in piazza Vittorio Emanuele II l'orchestra "Biagio Abbate" diretta dal M° Benedetto Grillo».

Previsti anche Concerti Bandistici (Bassa Musica "L'Armonia" di Molfetta); Luminarie (Premiata Ditta Arturo Artlux Blasi Partenopoli di Avellino); Addobbi (Fratelli Abbondanza - Bitonto a devozione della Famiglia Cassanelli).

Orario delle Sante Messe in Concattedrale

Sabato 7 agosto 2021

ore 19:00-21:00

S. Messa Eucaristica in Concattedrale

Domenica 8 agosto 2021

SS. Messe ore 7:00-8:00-9:00-10:00-11:00-12:00 in Concattedrale

Ore 20:00 Solenne Ponteficale in piazza Vittorio Emanuele II

presieduto da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

Lunedì 9 agosto 2021

SS. Messe ore 8:00-9:30-19:00-21:00 in Concattedrale