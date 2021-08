Al campo estivo “Icare, mi stai a cuore” è stato giorno di premiazioni per i piccoli atleti della colonia.

Eh si, mentre sul palcoscenico internazionale scendono in campo gli atleti da tutto il mondo per le olimpiadi di Tokyo 2020, anche al campo estivo sito presso la scuola Angela di Bari di Bisceglie, per 2 mesi, i bambini del centro, tutti, dai 4 ai 12 anni si sono cimentati in diverse discipline sportive con tanto di sudore, impegno e premiazione finale.

Nei giorni scorsi, presso la sede della scuola Angela di Bari alla presenza degli organizzatori Carmine Panico e Francesco Simone, tutto lo staff e l'Assessore allo Sport del Comune di Bisceglie, Maria Lorusso, sono stati premiati tutti i piccoli atleti.

Di seguito le discipline:

Torneo di CalcioBalilla

Francesco Papagni e Pasquale Zingarelli Dalila Troilo e Perla Somma Sasha Amoruso e Pietro la Candia

Torneo di Basket

Mattia di Molfetta Luigi Pellegrini Valerio D'Addato e Margot Siciliani (ex equo)

Torneo di Freccette a squadre

Alice Simone e Angelica Somma Paolo Savino e Mattia D'Azzeo Nicole Papagni e Dalila Troilo

Torneo di Calcetto a squadre così composta:

Paolo Savino

Mattia D'Azzeo

Pasquale Lullo

Vlady Motresku

Michele Viesti

Domenico Nugnes

Torneo di “Circle of Chair “(il cerchio di sedie):

Margot Siciliani Ester Siciliani Sara Papagni e Marco Di Liddo

Torneo di “The Launch to the Dolphin”:

Ester Siciliani Paolo Savino Mattia D'Azzeo e Sasha Amoruso

Insomma una vera e propria giornata di sport e divertimento all'insegna dei valori “cardine” che lo sport racchiude in sé come impegno e sacrificio ma anche onestà, sportività e rispetto degli avversari.