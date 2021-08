L'AVIS comunale di Bisceglie comunica che domenica 1 agosto p.v. si terrà presso la propria sede di via Lamarmora 6 una raccolta straordinaria di sangue per far fronte alla carenza durante il periodo estivo.

Ricordiamo inoltre che è possibile effettuare questo gesto di solidarietà tutti i lunedì e sabato, previa prenotazione.