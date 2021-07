E' il giorno delle "Dionisie Urbane" con Mingo ospite d'eccezione

Sarà Mingo De Pasquale a presiedere la giuria tecnica della terza edizione delle “Dionisie Urbane”, concorso di monologhi teatrali, organizzato dalla CompagniAurea, in scena questa sera, sabato 31 luglio 2021, alle 20:30, presso la Lega Navale di Bisceglie (Via della Libertà, 4), tenute conto le misure di prevenzione anticovid-19. Mingo è noto al grande pubblico per numerosi film di successo tra i quali il recentissimo “Nomi e cognomi” su Amazon con Mariagrazia Cucinotta ed Enrico Loverso, oltre alla ventennale partecipazione a Striscia La Notizia. Mingo è attualmente impegnato nella realizzazione di un lungometraggio sui temi di carattere sociale e in particolare sull’autismo dal titolo “Mica scemo”.

A giudicare i concorrenti, inoltre, saranno la regista e direttrice della rivista “Teatro Magazine” Luciana Stano, il cantante lirico Lisa Sasso, il regista Neri Verdirosi, l’artista Domenico Velletri, lo scenografo Andrea Di Molfetta, e il giornalista Vito Troilo.

Il gruppo teatrale, diretto da Francesco Sinigaglia, in collaborazione con F.I.T.A. Puglia, diretta da Annamaria Carella, e F.I.T.A Molise, si appresta alla realizzazione della gara teatrale, intesa come finale interregionale, e vedrà esibirsi otto finalisti: Anna Cofano, Compagnia “La Cricca Aps”; Rosalba Di Ciaula, Compagnia “G.A.T. Aps” (Gruppo Artistico Teatrale); Rosanna Postorino, Compagnia “Alter Ego Aps”; Nuzzo Tiziana, “Compagnia D’Autore Aps”; Pietro Santoro, Compagnia “Figli Di Farinella”; Domenico Ferrulli, Compagnia “La Cricca Aps”; Vincenzo Tondolo, Compagnia “Hurricane Aps”; Cataldo L’Imperio, Compagnia “La Cricca Aps”. Avrebbe dovuto essere in scena anche l’attrice Tiziana Manfredi della Compagnia “S.C.E.N.E. Aps” che, a causa di un improvviso infortunio, non prenderà parte alla manifestazione. Ai vincitori sarà garantito l’accesso al “Concorso nazionale dei Monologhi” di F.I.T.A. Lazio. Il pubblico in sala, in più, esprimerà un ulteriore vincitore simbolico nel “Premio della Giuria Popolare”.

“Dionisie Urbane” si realizza con il patrocinio del Comune di Bisceglie, nell’ambito del programma “L’estate in blu”, Lega Navale, S.O.M.S "Roma Intangibile", Fondazione DCL e Teatro Magazine. Conducono l’evento le attrici della CompagniAurea Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea.