Nicola Losapio premia Miss Fashion Show 2021

Dopo il ritorno sul set, l’attore biscegliese Nicola Losapio ha vestito i panni del presidente di giuria nella nota kermesse estiva Miss Fashion Show, edizione 2021.

L'evento, ideato e condotto da Maurizio Marzocca, insieme ad Antonella Piccolo, si è svolto lo scorso 25 luglio sulla spiaggia di Bagno 27, presso la litoranea di ponente a Barletta. La kermesse, dedicata alla moda e alla bellezza, ha visto trionfare Roberta D’Agostino di Molfetta, sul podio insieme a Francesca Anelli di Corato e Ilaria Tesse di Barletta.

«Oggi più che mai la bellezza e la spensieratezza sono due elementi fondamentali per ognuno di noi. Una voglia di normalità che gradualmente stiamo cercando di riconquistare e che, nel suo piccolo, è stata garantita anche da "Miss Fashion Show".» dichiara Nicola Losapio. «Ringrazio Maurizio Marzocca, patron della kermesse, per avermi affidato il compito di presidente di giuria, un ruolo non facile nel quale mi hanno affiancato gli altri validi componenti della giuria: Gigi Giuffrida, Franco Palagiano, Carmelo Caputo, Franco Sisto, Michele Capuano, Franco Grimaldi e Nino Di Pace. Vorrei fare un plauso anche ad Antonella Piccolo, che insieme a Maurizio hanno garantito alla serata quella leggerezza e quella evasione dalla “realtà pandemica” che speriamo finisca presto. Vorrei fare anche i complimenti alle vincitrici e a tutte le partecipanti, brave e talentuose, alle quali auguro un futuro radioso.»

Nicola Losapio è reduce da una serie di set cinematografici e televisivi, fra i quali la fiction “Una Famiglia Perbene” diretta da Stefano Reali, prodotta per Canale 5 e con protagonista Giuseppe Zeno.