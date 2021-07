Presìdi di sicurezza, Cgil Bat: «La presenza dello Stato nel territorio deve essere costante»

Ancora dichiarazioni sull'inaugurazione dei presìdi di legalità, a partire dalla Questura di Andria, dal mondo istituzionale: interviene in una nota il segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto.

«Con l’arrivo della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e dei vertici della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, finalmente parte il tanto atteso progetto relativo ai presidi di sicurezza nel territorio. Bisogna riconoscere l’impegno profuso dalla prefettura, con una particolare accelerazione da parte del prefetto Maurizio Valiante. Nonostante i ritardi, adesso il risultato è raggiunto. Ma non basta esclusivamente avviare le attività, anche alla luce della diffusione della criminalità e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Per contrastare questi fenomeni, non basta aprire le strutture: servono gruppi investigativi altamente specializzati.

C’è bisogno di poter contare su organici numericamente e professionalmente all’altezza del ruolo che i nuovi presidi dello Stato nella Bat andranno a svolgere. Bisogna colmare questa carenza anche sul fronte del personale amministrativo. L’attenzione deve rimanere alta, perché, del resto, nella Bat mancano ancora l’Ufficio scolastico provinciale, la Motorizzazione e l’Ispettorato del lavoro. La presenza dello Stato nel territorio deve essere costante. L’auspicio, quindi, è che presto si raggiungano anche questi obiettivi, per completare un quadro provinciale che continua a fare i conti con queste carenze».