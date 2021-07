Per il settecentenario della morte di Dante Alighieri (1321– 2021), il Club per l’UNESCO di Bisceglie, rappresentato dai alcuni Soci, è stato protagonista dell’evento L'amor che move il sole e l'altre stelle (Paradiso, XXXIII, v. 145), il 24 luglio scorso, in programma per il Festival della Pace attraverso la Cultura 2021, presso l’Aula delle Arti della Stargate Universal Service AdV di Bari, che promuove ogni giorno i ruoli privilegiati del dialogo e della diversità culturale. Il Festival, istituito da Mariella Ragnini, Presidente della Stargate, giunto alla X Ed. in Bari, si celebra in tutto il mondo in giorni speciali, dal 20 al 26 luglio. In Giappone se ne sono tenuti più di cento, in Brasile oltre ottanta, in Italia cinque, compresa Bari. In collaborazione con il Club per l’UNESCO di Bisceglie, negli ultimi due anni si sono intensificati gli eventi per agire i Goal in Agenda 2030.

Nel pomeriggio del 24 luglio, la Presidente Ragnini ha conversato con Pina Catino, Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie, sulla luce in Dante. Ha sottolineato la Presidente Catino: «L’Alighieri nei messaggi che ci trasmette attraverso le sue Opere, quale uomo di scienza, sono più che mai in linea con gli attuali orientamenti sull’educazione allo sviluppo sostenibile».

Momenti di grande pathos sono stati vissuti in Aula, nel giorno fuori dal tempo e nell’abbraccio di una mostra di opere di Irina Hale. Il tenore Gianni Mazzone ha interpretato con la sua voce due arie di Puccini E lucean le stelle da Tosca e Nessun dorma dalla Turandot. L’altro momento che ha coinvolto il pubblico è stato quello dedicato alla presentazione “Dante svelato dei Gerolamini”, a cura dell’artista e scenografo Mino Miale. Lo scenografo Miale ha esposto e fatto sfogliare, con guanti bianchi in cotone, una ristampa di pregio della collana 2021 - Tesori Svelati Treccani, di uno dei manoscritti più riccamente decorati della Commedia, datazione sesto decennio del XIV secolo, corredato da 146 miniature di "allievi di Giotto”, che illustrano il testo. Altra unicità del manoscritto è l’interpretazione dei Gerolamini che dialogano con i versi e le note sono inserite nelle terzine.

Il Festival ha ospitato quest’anno Antonio Giacchetti – Coordinatore Nazionale del PAN in Italia; Michele Ladisa – Onda del Sud; Giorgia La Forgia – Io Sud, Giovani; Maria Gabriella Sabato – Stella del Monte; Giacomo Nello Stefano Miale – Il Poliedro; Ezio Sblendorio – Fondazione SALUTETICA; Pino Africano – lasalutemelamangio; Felice Giovine – Centro Studi Barese; Pina Catino – Club per l’UNESCO di Bisceglie; Damiano Stellacci – medico e scrittore; Mariangela Petruzzelli – Miss Chef; Luigi Fino – Consigliere ENEC; Eugenio Lombardi – Laboratorio Urbano Bari; Gianni Mazzone – anche fondatore e direttore artistico dell’Accademia “Cantomania” di Ruvo di Puglia, punto di riferimento per le giovani leve del canto lirico e pop.

Si è trattato in generale di una decima edizione di grande sensibilità e profondità non solo artistica, ma anche teologica e culturale. Madrina della manifestazione è stata l’artista e ambasciatrice RAWA, Irina Hale.