​Premio teatrale “Dionisie Urbane”: Mingo De Pasquale è il presidente di giuria

Il gruppo teatrale CompagniAurea, diretto da Francesco Sinigaglia, in collaborazione con F.I.T.A. Puglia e F.I.T.A Molise, presenta la III Ed. del concorso di monologhi teatrali in 4 minuti dal titolo “Dionisie Urbane” in scena sabato 31 luglio 2021 presso la Lega Navale di Bisceglie (Via della Libertà, 4), tenute conto le misure di prevenzione anticovid-19. La gara teatrale in quanto finale interregionale (Puglia e Molise) consentirà agli attori vincitori l’accesso al “Concorso nazionale dei Monologhi” organizzato da F.I.T.A. Lazio del prossimo ottobre e consiste in una manifestazione intesa alla promozione delle arti, della formazione e della cultura, permettendo al pubblico di partecipare a momenti di riflessione e divertimento in tutte le declinazioni del teatro.

Dopo una lunga selezione preliminare dei candidati a cura di F.I.T.A. Puglia, presieduta dal Direttore Artistico F.I.T.A. Puglia Luigi Facchino, sono stati annunciati nove finalisti (5 donne e 4 uomini) che accederanno alle “Dionisie Urbane” davanti a pubblico votante e giuria tecnica. Quest’ultima sarà eccezionalmente presieduta dall’attore Mingo De Pasquale, già noto al grande pubblico per numerosi film di successo come “La capagira” e il recentissimo “Nomi e cognomi”, presente su Amazon con Mariagrazia Cucinotta ed Enrico Loverso, oltre alla ventennale partecipazione a Striscia La Notizia. Mingo, inoltre, è attualmente impegnato nella realizzazione di un lungometraggio sull’autismo dal titolo “Mica scemo”.

In gara i concorrenti in ordine di apparizione, a seguito di sorteggio, per la sezione donne: Anna Cofano, Compagnia “La Cricca Aps”; Rosalba Di Ciaula, Compagnia “G.A.T. Aps” (Gruppo Artistico Teatrale); Tiziana Manfredi, Compagnia “S.C.E.N.E. Aps”; Rosanna Postorino, Compagnia “Alter Ego Aps”; Nuzzo Tiziana, “Compagnia D’Autore Aps”. Per la sezione uomini: Pietro Santoro, Compagnia “Figli Di Farinella”; Domenico Ferrulli, Compagnia “La Cricca Aps”; Vincenzo Tondolo, Compagnia “Hurricane Aps”; Cataldo L’Imperio, Compagnia “La Cricca Aps”. Il video dei concorrenti selezionati è disponibile al link: https://www.facebook.com/compagnia.aurea/videos/1141742712984035

A giudicare i concorrenti, oltre al Presidente Mingo, saranno la regista e direttrice della rivista “Teatro Magazine” Luciana Stano, il cantante lirico Lisa Sasso, il regista Neri Verdirosi, l’artista Domenico Velletri, lo scenografo Andrea Di Molfetta, e il giornalista Vito Troilo.

“Dionisie Urbane” si realizza con il patrocinio del Comune di Bisceglie, Lega Navale, S.O.M.S "Roma Intangibile" e Fondazione DCL. Conducono l’evento le attrici della CompagniAurea Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea.

Per accedere, al fine di garantire il contingentamento anticovid-19, è gradita prenotazione alla mail compagnia.aurea@gmail.com.