«Ancora una Bisceglie da cartolina, viva e originale. Ieri, nell’ambito delle manifestazioni per celebrare il ritorno delle bandiere blu dopo 15 anni a BIsceglie, è cominciata la rassegna Blu Festival con un concerto da un trimarano e il nostro porto illuminato magicamente di blu, in un’atmosfera incantevole e suggestiva».

E’ quanto afferma il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che ha anche allegato alcune bellissime foto scattate da Giuseppe Rana.

«Un plauso ai promotori della rassegna – prosegue -, le attività commerciali di via La Spiaggia accomunate in AsAssoLocali Bisceglie in collaborazione con Bisceglie Approdi Spa - Porto Turistico - Marina Resort per il supporto logistico, il patrocinio del Comune di Bisceglie e la partecipazione della locale Confcommercio Bisceglie.

Una proficua sinergia, un gioco di squadra per rendere la nostra Città sempre più bella, accogliente e in fermento culturale e turistico».