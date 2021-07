Tra fede e cultura, iniziativa dell'Azione cattolica adulti

La serata che si svolge a Bisceglie venerdì 16 luglio 2021 è una delle tre iniziative diocesane organizzate dal Settore Adulti di Azione Cattolica.

Si tratta di momenti socio culturali tra FEDE E CULTURA proposti per vivere delle belle serate estive che permettono a tutti di passeggiare all’aperto e soprattutto sono un’occasione per ritrovarsi e rinvigorire le relazioni di amicizia e fraternità tanto provate in questo tempo. Il filo conduttore degli appuntamenti è costituito da tre encicliche di Papa Francesco: Amoris laetitia, Laudato si e Gaudete et exsultate.

«Il tema della serata – si legge in una comunicazione di Franco Mastrogiacomo, Presidente diocesano di Azione Cattolica - sarà "L' ARMONIA TRA L'UOMO E LA NATURA" accompagnato dalle suggestioni della Lettera Enciclica “Laudato Si’”. Scopriremo alcuni luoghi della città di Bisceglie, famosa per le spiagge con ciottoli, la bellezza delle zone Pantano- Ripalta, il centro storico e i Dolmen.

Si svolgerà principalmente in zona porto. Ci incontreremo alle ore 20,00 davanti al sagrato della chiesa del SS. Salvatore (S. Antonio) dove ci sarà una presentazione storico-culturale del luogo a cura del Prof. Giacomo Mastrapasqua che ci parlerà sia della rettoria che del porto e soprattutto della bellezza che essi esprimono, esempio lampante dell’armonia che si è creata tra natura ed uomo. Dopo daremo avvio alla passeggiata che si concluderà c/o il Parco delle Beatitudini, scendendo dalla scalinata adiacente dove su ogni gradino è dipinto un verso de "L'infinito" di Leopardi.

Nel Parco delle Beatitudini ci sarà un momento di riflessione curato dall’assistente diocesano unitario don Gaetano Corvasce sul n. 139 della Lettera Enciclica “Laudato Si’” del Santo Padre Francesco».

La serata terminerà con il saluto del Presidente diocesano Francesco Mastrogiacomo e dei responsabili di settore Maria Lanotte e Gianfranco Cuna, con ringraziamenti all’Equipe Adulti e al Coordinamento di Bisceglie e infine con un pensiero di lode al Creatore ed un canto.