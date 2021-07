Dopo il sold out delle prime due edizioni, torna al teatro Mediterraneo di Bisceglie il concerto orchestrale all’alba più imponente della costa adriatica per numero di musicisti coinvolti e per numero di partecipanti registrati.

Circa sessanta musicisti, l’esecuzione di alcune tra le più belle pagine della musica classica, la cornice di un teatro all’aperto a picco sul mare, la suggestione del sole che sorge dal mare e la colazione che viene consumata tutti insieme al termine dello spettacolo sono gli ingredienti della manifestazione che vedrà in scena l’Orchestra Filarmonica Pugliese, realtà musicale che ha già calcato i palcoscenici di prestigio d’Italia, alla bacchetta del M° Giovanni Minafra.

Alle prime luci del mattino di sabato 7 agosto, l’orchestra si esibirà in una performance pensata per accompagnare lo spettatore nel passaggio dalla notte al giorno, insieme al solista M° Alfonso Soldano. Il celebre pianista pugliese darà il via ad un programma che avrà come tema la “danza” con il diabolico Totentanz di Franz Liszt.

La particolarità del concerto è proprio questa: le prime note verranno intonate prima del sorgere del sole, intorno alle 4.50 del mattino, e l’esecuzione proseguirà raggiungendo il culmine nel momento esatto in cui il sole emerge dal mare, fino alla conclusione, quando ormai sarà mattina, con la colazione offerta a tutti i partecipanti. Il tutto con l’intento di sensibilizzare il pubblico al bello e all’incanto dell’alba sul mare.

L’edizione 2021 vuole celebrare il ‘ritorno alla vita’ dopo oltre un anno molto difficile per diversi settori tra cui quello della cultura e degli spettacoli dal vivo, ma anche del turismo e dell’economia. “Mai nessuna notte è tanto lunga da non permettere al sole di sorgere. Il sole che torna a splendere ci sembra la metafora perfetta della vita che riprende”, hanno detto gli organizzatori che hanno scelto la frase dello scrittore Paulo Coehlo come claim e l’esecuzione di alcune tra le più celebri ‘danze’ per il programma di quest’anno.

Anche per l’edizione in corso, confermata la partnership con l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi: saranno gli storici maestri pasticceri a preparare e servire caffè e ‘sospiro biscegliese’, dolce tipico della città. In tal modo, la manifestazione riesce a coniugare cultura, paesaggio, spettacolo e gastronomia in un evento esperienziale a tutto tondo.

L’evento gode del patrocinio del Mic - Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bisceglie e della Fondazione Puglia.