L'Arcivescovo convoca l'assemblea diocesana a conclusione Anno Pastorale

Martedì 13 luglio 2021, a Barletta, presso il Santuario Maria SS. dello Sterpeto, alle ore 20.00, si terrà l’Assemblea Diocesana a conclusione dell’anno pastorale: «Carissimi – così l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo in una comunicazione alla diocesi del 31 maggio con cui invitava la comunità diocesana a incontrarsi e vivere dei momenti di confronto nelle singole parrocchie - ci stiamo avviando alla conclusione di questo anno pastorale ancora segnato dall’esperienza della pandemia e, come avevamo previsto, è arrivato il momento per incontrarci e condividere alcune riflessioni: questo tempo ci ha arricchito o ci ha ostacolato nell’essere chiesa col sapore di casa? Ci ha fatto essere più o meno chiesa povera con i poveri?».

La riflessione è stata effettuata sulla base di una scheda, quale «traccia di confronto – scrive sempre l’Arcivescovo - perché ogni comunità parrocchiale possa interrogarsi al termine di questo primo anno in cui abbiamo cominciato a camminare alla luce degli orientamenti pastorali triennali. La scheda ha come punti di riferimento tre parole: Consapevolezza, Concretezza e Comunione».

I contributi, frutto del lavoro delle parrocchie e fatte pervenire alla segreteria del consiglio pastorale diocesano, saranno presentati nel corso della serata da una coppia, da una giovane e da una consacrata.

Il momento assembleare si terrà all’aperto, sarà trasmesso in diretta streaming sugli account social diocesani (facebook e canale youtube), e vedrà la partecipazione del clero, delle persone di vita consacrata e di laici impegnati nella pastorale. Introdurrà la serata con i saluti ai partecipanti don Sergio Pellegrini, nuovo Vicario Generale.

L’Arcivescovo, dopo l’ascolto dei contributi del lavoro di confronto, offrirà delle chiavi di lettura di questo cammino di chiesa e traccerà alcune linee per il prossimo anno pastorale che, alla luce degli orientamenti triennali, avrà come priorità: “Famiglie e giovani protagonisti: comunione con la parola”.