Conosciamo meglio Alberto da questa intervista

Presentazione: Ho 21 anni, sono uno studente universitario, oltre che modello. Nel tempo libero vado in palestra, sono seguito da un personal Trainer, Vittorio Caputi della “Personal Center” a Bisceglie.

Domanda:

-Quali aggettivi descrivono quello che è il tuo carattere?

Risposta:

Nella vita privata sono una persona affabile, prudente e taciturna. Per quel che concerne l’ambito professionale in quanto modello, sono ambizioso, diligente e riconoscente.

Domanda:

-hai mostrato di poter diventare un modello interessante raggiungendo in pochissimo tempo risultati monstre, come hai iniziato a pensare di poter diventare un modello (se lo hai mai pensato in precedenza)?

Risposta:

-dunque, in passato sono stato protagonista di scatti per la campagna pubblicitaria online di un negozio della mia città “Chiaromonte” il cui proprietario è un mio carissimo amico, Piero, a cui sono grato per la fiducia e per essere stata la prima persona in assoluto a credere che potessi fare al caso, successivamente ho conosciuto il noto Maurizio Ricci che è un reclutatore di ragazzi e ragazze dal potenziale nonché agente di numerosi modelli, personaggi tv e vip, ed è stato proprio lui a propormi e introdurmi in questo settore.