Sabato 3 luglio 2021, nella cornice perfetta di Palazzo Vives Frisari, un gioiello cittadino custodito dalla cura della famiglia Zecchillo e dall’Associazione di promozione sociale “ArteVives” in via Ottavio Tupputi n.13 a Bisceglie, è stata inaugurata la mostra personale “Stato mentale” dell'artista Pietro De Scisciolo, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia. L’apertura, moderata dal giornalista Mino Dell’Orco, ha visto protagoniste le relazioni dell’artista De Scisciolo, di concerto a quelle di Michela Laporta e Caterina Carrozzo, curatrici dell’esposizione. «Le sculture in mostra rappresentano oggetti, simboli e codici appartenenti all’ordinario della società dei consumi e si configurano come reperti del contemporaneo, testimonianze di un tempo coevo a quello stesso attimo in cui vengono consunte da azioni e situazioni che scandiscono riti e ritmi del quotidiano», ha spiegato Michela Laporta.

Hanno preso parte alla cerimonia, oltre alla folta platea che ha gremito con attenzione e interesse mostra e Palazzo, il Sindaco di Bisceglie, dott. Angelantonio Angarano, l’Assessore comunale alla Cultura, prof.ssa Loredana Bianco, e il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, prof. Pietro Di Terlizzi. Il progetto è stato promosso da “ArteVives”, associazione nata nel 2019 e presieduta dal prof. Mario Sergio Zecchillo, profondo e sensibile conoscitore del centro storico di Bisceglie, da sempre adoperato per la sua rigenerazione e rivalutazione. L’APS, con grande impegno, si prefigge l’obiettivo di realizzare il sogno di una famiglia, favorendo la cultura musicale e artistica e promuovendo la valorizzazione degli artisti del territorio, a partire dai suggestivi ambienti del palazzo Vives Frisari. Nel Direttivo spiccano figure appartenenti a diversi ambiti del palinsesto delle arti, musicisti, architetti, cantanti e pittori (Mario Sergio Zecchillo, Presidente; Isabella Maria Colamartino, Segretario e Tesoriere; Andrea Francesco Zecchillo, Direttore Artistico; Veronica Sinigaglia, Socio Fondatore; Arianna Zecchillo, Socio Fondatore; Sergio Sinigaglia, Socio Fondatore; Elisabetta Belsito, Socio Fondatore), che si occupano di pensare, organizzare e dare vita a eventi di varia natura.

Al termine delle relazioni, e dunque all’apertura della mostra, Veronica Sinigaglia ha tenuto a ringraziare i tantissimi presenti per la partecipazione, invitando il pubblico a seguire l’associazione in occasione dei prossimi importanti appuntamenti culturali.

La mostra rimarrà aperta fino all’8 agosto 2021, dal sabato alla domenica nella fascia oraria 19:00-21:00; mentre, eventuali visite settimanali saranno possibile solo su prenotazione all’indirizzo artevives.info@gmail.com.

BIOGRAFIA DELL'ARTISTA

Pietro De Scisciolo nasce a Terlizzi il 17 giugno 1967. Scopre e coltiva fin da subito la passione per la scultura frequentando il laboratorio artigiano del padre scalpellino, insieme agli studi d’arte di altri maestri locali. Si forma presso l’Accademia di Belle Arti di Bari diplomandosi in scultura nel 1990, assecondando la sua inclinazione per il figurativo. Il contatto con la materia e la padronanza della tecnica ne determinano con convinzione la volontà di ritenersi e definirsi scultore piuttosto che artista. Vince numerosi concorsi e bandi per assegnazioni di opere d’arte ufficiali, sia religiose che istituzionali, e i suoi lavori sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private. La sua ricerca estetica è un dicotomico equilibrio tra il ludico e il poetico, prediligendo una lavorazione e un uso dei materiali che si pongono in continuità con la tradizione. Un connubio di linguaggi con cui propone opere accattivanti per la loro efficacia e resa realistica, ironiche e provocatorie al tempo stesso. La tridimensionalità si traduce in interventi site-specific di carattere installativo e nei monumenti commissionati per piazze ed edifici pubblici, collocati anche oltre i confini regionali.

Ne consegue una fluida e autentica interazione delle strutture con l’ambiente naturale dei vari contesti territoriali, storici e sociali in cui si inseriscono, come nel caso dell’Apulia Land Art Festival nel 2018 e del MACboat 2020 a Bisceglie. Dal 2012 è presente in molti Simposi Internazionali di Scultura.

Lavora presso il suo studio-laboratorio di Terlizzi e dal 2010 a oggi è stato docente presso le Accademie di Belle Arti di Bari, Lecce, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e attualmente ricopre il ruolo di docente di Plastica Ornamentale presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia.