Nicola Tattoli nominato nel Collegio degli esperti del presidente della Regione Puglia

È stata resa nota martedì 8 giugno 2021 la nomina del biscegliese Nicola Tattoli in relazione alla Costituzione del Collegio degli Esperti del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n.22 del 22/01/2021. Il nome di Tattoli si affianca a quello di Albano Carrisi e Lino Banfi.

La nomina si colloca nel solco dell'art.16 del decreto che prevede l'istituzione del Collegio degli esperti del Presidente e lo qualifica come struttura costituita dal Presidente, dal Capo di Gabinetto e da personalità di elevatissimo profilo che hanno maturato una insostituibile competenza e una certa esperienza su temi di rilevanza strategica per il buon funzionamento della macchina regionale. Nicola Tattoli diventa così esperto designato dal Presidente, ravvisata l'opportunità di giovarsi di profili professionali adeguati a garantire nelle scelte di indirizzo un supporto peculiare, in ragione delle pregresse esperienze lavorative e accertata, da un esame dei curricula, la rilevanza delle competenze e dell'esperienza alle funzioni da svolgere, di personalità che si sono distinte nel rispettivo settore professionale.

Nicola Tattoli, classe ’80, nativo di Terlizzi, biscegliese a tutti gli effetti, è già Presidente dell’Associazione dei Pugliesi a Milano, sodalizio nato a sostegno della nuova generazione di giovani emigrati che vogliono ritrovarsi, fare rete e creare opportunità mediante un contatto attivo con la Puglia.

L’elenco completo dei nominati: https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/provvedimento_amministrativo/DPGR%20%28163%29%202021_.pdf