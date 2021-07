​Il Borgo delle Meraviglie: il centro storico tornerà ad ospitare artisti, artigiani e commercianti​

Sabato 3 luglio, dalle ore 18, il Borgo Antico di Bisceglie tornerà a splendere grazie alla tenacia e alla passione di decine di artigiani, artisti e commercianti, che, con loro presenza, permetteranno di riaprire le porte di tantissimi locali storici rimasti chiusi per troppo tempo. Il percorso della seconda edizione de Il Borgo delle Meraviglie, che prenderà il via all’altezza del Teatro Garibaldi, antica sede della Porta Zappino, per terminare alla Porta di Mare, sul bellissimo porto turistico, sarà animato dalla presenza di boutique di moda, negozi di souvenir e di bigiotteria, ma anche da pittori, designer, artigiani del legno e del vimini. I “temporary shop” saranno aperti tutti i giorni della settimana, dalle ore 18, fino al 15 settembre.

All’iniziativa, promossa e sostenuta da Gal - Ponte Lama, Associazione “Borgo Antico”, Confagricoltura Bisceglie e Confcommercio Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, prenderanno parte oltre 40 attività selezionate tramite avviso pubblico in base alla originalità della proposta e alla capacità di promuovere e raccontare, attraverso i propri prodotti, il territorio regionale e cittadino. In queste ultime ore prima dell’inaugurazione, nelle vie del centro storico, fervono i preparativi di chi si sta dando da fare per allestire ed abbellire i locali messi gratuitamente a disposizione dall’organizzazione. La nuova “via della Porta” sarà agghindata con luminarie e addobbi in grado di richiamare la tradizione popolare della città, per accogliere gli avventori ed accompagnarli idealmente nella loro passeggiata verso il mare, rispettando e valorizzando il contesto nel quale l’iniziativa si svolgerà.

Nel corso dei due mesi di svolgimento del Borgo delle Meraviglie, saranno previste nei weekend anche delle visite guidate con itinerari personalizzati alla scoperta delle bellezze del centro storico biscegliese, uno dei più grandi di Puglia. Saranno inoltre organizzati laboratori per adulti e bambini, aperti gratuitamente al pubblico. Il calendario degli eventi sarà pubblicato ogni settimana sulla pagina Facebook della manifestazione.

Il Borgo delle Meraviglie sarà l’occasione, dopo un anno difficilissimo, per riscoprire la gioia dello stare insieme.