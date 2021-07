Mercoledì 30 giugno 2021, presso il parco “Unità d’Italia” di Bisceglie, sede dell’associazione di mutuo soccorso “Roma Intangibile”, si è tenuto il “Festival della Canzone d’Autore” che ha visto esibirsi gli allievi dell’accademia musicale Wagner, diretta da Rocco Brandonisio e dalla cura magistrale della prof.ssa Rossella Quatela. Si sono alternati cantanti che con la loro voce hanno incorniciato una serata di ripartenza importante per l’ultracentenario Sodalizio. È stata infatti l’occasione per organizzare un “Festival della Canzone Italiana” con talenti vocali biscegliesi che ha anche coinvolto allievi dell’accademia provenienti da città limitrofe.

Il presidente di “Roma Intangibile”, dott. Pasquale D’Addato, ha espresso grande apprezzamento per la qualità della musica in una serata che ha visto gremire, secondo le prescrizioni anticovid-19, il Parco Unità d’Italia di Via Bovio: «Grande successo e tanta voglia di stare insieme, con serenità e divertimento durante il festival della musica della nostra associazione. L’allegria è di casa in Roma Intangibile». In una nota, la prof.ssa Rossella Quatela inoltre ha aggiunto: «Serata da ricordare! C'è stata grande emozione, cura nei particolari, tanta passione perché sono 30 anni che mi dedico all'insegnamento del canto con grande umiltà e con grande serietà. Per me la musica è il motore della vita e ciò che mi rende felice è nell'essere riuscita ad infondere ai miei allievi questo concetto. Li ringrazio dal profondo del cuore perché ieri sera aleggiavano emozioni indescrivibili! L'’Accademia Wagner sezione canto si è distinta per la purezza d'intenti "Fare musica con passione e studio". Per me è questo quello che conta! Nient'altro!».

Il Segretario Generale del Sodalizio, Franco Dell’Orco, in più, ricorda il prossimo appuntamento del 6 luglio, in Parco Unità d’Italia, dalle ore 20:00 a tema musica d’ascolto proposta da Giambattista Dell’Olio. A questa iniziativa seguirà il 16 luglio 2021 l’evento “In…canto d’amore” con Gianni Mazzone, Marzia Pedone, Simona Luglio, Franco Morgese, Antonio Schiavone e Francesco Ferretta, di concerto alle attività con e presso la Lega Navale del programma “Sotto le stelle 2021” come da riferimenti a seguire:

- sabato 10 luglio (ore 21:00), serata canora con Vittoria & Company-Singer VocalFZ di Vittoria Lopopolo (“bruschette e spaghetti by night” a cura di Giovanni Di Luzio);

- sabato 7 agosto (ore 21:00), serata musicale del trio musicale Summertime del maestro Romolo Anastasia;

- sabato 28 agosto (ore 21:00), serata in bianco con maestri casari e panzerottata con il gruppo musicale Never Hide di Carlo Di Pilato;

- sabato 4 settembre (ore 21:00), serata di illusionismo con Carlo Capurso e musica di Giambattista Dell’Olio.