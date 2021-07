Si è aperta martedì 29 giugno 2021 la mostra d'arte in via Margutta, 38 (Roma), in cui a rappresentare Ladispoli è la pittrice biscegliese Felicia Caggianelli con la rielaborazione del dipinto "La canestra di frutta" del Caravaggio. È stato tagliato il nastro dell’esposizione collettiva di arte moderna che si indirizza al classico grazie all’opera museale “La canestra di frutta”. Sarà possibile accedere, nel rispetto delle normative sanitarie, fino al 12 luglio 2021 tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 19:00.

Si tratta di una delle mostre più attese nel panorama artistico capitolino, per la città di Ladispoli, come ha sottolineato con una nota stampa il sindaco Alessandro Grando, poiché «rappresenta un vanto avere una propria artista invitata a esporre un suo dipinto di Caravaggio in una location così prestigiosa». Via Margutta è da sempre considerata la strada più famosa degli artisti. Il sindaco di Ladispoli, poi, ha formulato un grande in bocca al lupo alla pittrice Felicia Caggianelli, pugliese di nascita ma da anni residente nella cittadina tirrenica, per aver elevato l'immagine artistica del litorale. Dal 29 giugno, quindi, Ladispoli grazie all’artista biscegliese Felicia Caggianelli è sbarcata a Roma con una copia museale dell’opera forse più conosciuta dell’artista Caravaggio.

La mostra di Caravaggio in più sarà anche Puglia e a Bisceglie a settembre 2021, a seguito di un primo incontro tra la pittrice e giornalista Felicia Caggianelli e il sindaco di Bisceglie, dott. Angelantonio Angarano. Sono state infatti ufficialmente gettate le basi per l'evento "Sui passi di Caravaggio" che si svolgerà in uno storico palazzo nel centro di Bisceglie: per tre giorni saranno esposte copie museali di Caravaggio realizzate dagli artisti Felicia Caggianelli, Stefano Martini ed altri pittori. Per l’occasione, sarà prevista anche la presenza di pittori locali che proporranno interpretazioni dei dipinti di Caravaggio, con relativo dibattito sul "Mistero di Caravaggio in Puglia", oltre a illustri relatori. Dal sindaco di Bisceglie sono giunti gli auguri rivolti alla pittrice Felicia Caggianelli: «Desidero formulare, da parte dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie e della nostra Comunità i migliori auguri di buon lavoro e auspici di meritato successo alla nostra concittadina Felicia Caggianelli per l'esposizione delle sue opere nella prestigiosa cornice di via Margutta a Roma. È sempre un orgoglio per un Sindaco quando un concittadino riesce a ottenere risultati eccellenti, anche a livello nazionale, esprimendo il proprio talento, capacità e professionalità».