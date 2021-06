"Prendi un romanzo al chiar di luna", rassegna di libri a "Prendi Luna"

Parte domenica 4 luglio 2021, alle ore 19:30, la seconda edizione della rassegna letteraria “Prendi un romanzo al chiar di Luna”, della libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie (Via O. Tupputi, 15) dall’intuizione di Cetta Gallo e Mauro Racanati. Il ciclo di incontri, a cura di Malusa Kosgran, è composto da cinque di romanzi: «È in arrivo sul primo binario un direttissimo straordinario composto da cinque vagoni carichi di romanzi! Abbiamo preso in prestito alcune parole di una filastrocca del mitico Gianni Rodari per anticiparvi, […] le date e i nomi degli autori e delle autrici che ospiteremo nel mese di luglio», si legge in una nota.

Il calendario prevede Corinna De Cesare con “Ciao per sempre” il 4 luglio (Adriano Salani Editore), in un incontro moderato da Maria Giulia Dell’Olio; Nicola Brunialti il 10 luglio con “Un’estate mostruosa” (Lapis Edizioni), nel dialogo con Grazia Amoruso; Lia Celi e Andrea Santangelo con “L’eredità dei Borgia” (Solferino Libri) il 16 luglio, moderato da Grazia Pia Attolini; Paolo Regina con “Da quanto tempo non piangi, Capitano De Nittis” (SEM Società Editrice Milanese) il 25 luglio, moderato da Malusa Kosgran; e Vincenzo Arena con “Per sempre tuo, Cirano” (I Libri di Icaro) il 29 luglio, moderato da Anna Piscopo.

La prima ospite della II edizione Corinna De Cesare ha trentotto anni, è pugliese, ed è giornalista del Corriere della Sera. Nel 2019 ha fondato thePeriod, newsletter femminista diventata in breve tempo una voce dirompente del panorama letterario italiano, riconosciuta da 10.000 iscritti e decine di scrittori, giornalisti e attivisti. “Ciao per sempre” (Adriano Salani Editore) è il suo romanzo d’esordio: con una scrittura schietta e usando la propria geografia personale, De Cesare racconta un passaggio cruciale nell’esistenza di tutti. Il volume racconta di un combattimento con il passato perché smetta di infestare le vite, e traccia il ritorno a casa, dove le radici continuano ad affondare anche se i rami sono andati lontano.

Gli eventi sono gratuiti e all’aperto, e i posti a sedere distanziati e limitati. Per accedere è necessario prenotarsi al numero 0808092484.