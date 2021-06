​"Un Abbraccio in Musica", lo spettacolo dell'Accademia musicale Biagio Abbate

«Torniamo, con gioia , a regalare della splendida musica alla nostra città grazie all'impegno profuso dai docenti e all'entusiasmo vivo e pulsante degli allievi».

E' quanto annuncia Enza Martina in rappresentanza dell'Accademia Musicale Biagio Abbate di Bisceglie.

«L'evento - spiega - fortemente voluto da me in qualità di presidente e direttore dell' Accademia vuole essere un chiaro messaggio di rinascita per tutti ed in particolare per i nostri ragazzi che hanno sofferto enormemente il periodo difficile della pandemia. Per la prima volta, la Fondazione vede fondersi in un unico spettacolo i due rami della Fondazione stessa ossia l'Accademia ed il gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie.Lo spettacolo vedrà ogni genere di musica e si terrà presso il Teatro Mediterraneo il 02 Luglio alle ore 20,30.