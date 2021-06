È stato presentato a Bisceglie, giovedì 24 giugno 2021, nello spazio antistante alla libreria Prendi Luna Book & More (Via Tupputi, 15) la prima raccolta poetica di Graziella De Cillis dal titolo Maree (Roma: Pagine, 2021) per la collana “Essenze d’Autore”. La poetessa, nata a Milano ma residente a Bisceglie, dopo una lunga pausa ha ripreso con costanza e passione da qualche anno a scrivere. Pubblica la sua silloge che si articola in settanta poesie e quattordici fotografie scattate dalla medesima autrice. Graziella De Cillis, inoltre, è già vincitrice di vari e importanti concorsi nazionali, e pratica la poesia introspettiva ed ermetica.

Maree, che si apre con le parole di Elio Pecora (poeta, romanziere, saggista) -«Una voce tenera e trepida si leva da questo libro e si avvolge di echi interiori, si snoda d’incanti» -, e sotto i migliori auspici formulati dal maestro Francesco Galasso (poeta e scrittore), sfida il tempo incerto dell’editoria contemporanea attraverso parole delicate, versi piani, a volte innamorati, a volte disillusi, che fanno di Graziella De Cillis un’autrice in grado di raccontare nitidamente la realtà, anche solo la sua che è quanto basta a condurre altrove i lettori del volume.

La folta platea che ha gremito lo spazio aperto nei pressi di Prendi Luna Book & More, ha visto la partecipazione di Maristella Lupone (vicepresidente) e Zaccaria Gallo (direttore artistico) dell’associazione di promozione sociale “L’Ora Blu”, presieduta da Marta Maria Camporeale.

Ha moderato l’incontro Francesco Sinigaglia, mentre hanno prestato collaborazione Francesco Cassanelli (voce narrante), Cetta Gallo (Libreria Prendi Luna Book & More), Mauro Racanati (Libreria Prendi Luna Book & More), Malusa Kosgran (libreria Prendi Luna Book & More), Francesco Gangai (produzione audiovisiva), Mimmo Valente (regia tecnica), Piero Storelli e Marco Cassanelli.