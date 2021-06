​L'inizio della stagione concertistica con la musica della Banda de Andrè

L’Associazione di Promozione “ I FIATI” in collaborazione con la Fondazione Musicale Biagio Abbate ed il Teatro Politeama Italia di Bisceglie presenta, nell’ambito delle iniziative inserite nel ricco programma della propria Stagione Concertistica dopo lo stop dovuto alla pandemia, la “Banda De Andrè” in “E’ stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati" uno spettacolo musicale per fiati, voce e chitarra per riproporre le più belle canzoni del cantautore genovese Fabrizio de Andrè.

Per l’occasione la Compagnia Teatrale il “Carro dei Comici”, l’Ass. Musicale “La nota di volta” e l’Ass. Culturale Musicale “F. Peruzzi" si esibiranno in uno spettacolo musicale con il suono e l’energia della banda, orchestra di popolo, quello stesso popolo toccato nel cuore dalle corde della sua chitarra tramite l’interpretazione di Vito Vilardi e la voce di Pantaleo Annese.

Le note di de André, le parole saggie di Faber che non tramontano mai e che contagiano letteralmente anche le nuove generazioni. Parole e concetti affascinanti per giovani ma anche per chi Faber lo ha conosciuto ed apprezzato dal vivo.

L’appuntamento è per domenica 27 giungo a partire dalle 20.30 presso il Teatro Politeama Italia di Bisceglie.

I Biglietti online presso www.politeamaitalia.com o presso il botteghino del Teatro Politeama sito in Via Montello, 2 a Bisceglie.