Concorso web "Ecologia Integrale" per ragazzi dai 14 ai 24 anni

L’Associazione “Vivere In” vuole stimolare i giovani, già sensibili ai temi ambientali, a comprendere la complessità di una crisi planetaria che è “socio-ambientale” e che quindi necessita di un restauro globale dell’armonia dell’uomo con se stesso, con gli altri e con la Natura contemporaneamente (ecologia integrale).

Il Concorso "Ecologia Integrale" affida ai giovani il compito di “svegliare” il mondo degli adulti - con coinvolgimento personale oltre la semplice denuncia e l’appello ai governanti della terra, - con audacia nel proporre nuove strategie sociali e politiche, - con creatività libera dai “recinti” , per sensibilizzare tutti alla responsabilità individuale per il bene comune.

Inoltre essa vuole creare, con i partecipanti al Concorso che lo desiderino, già in fase di preparazione dell’elaborato e anche dopo l’espletamento del Concorso, una community, un gruppo stabile di lavoro on-line sull’ “ecologia integrale” per: offrire stimoli e tracce di ricerca sui temi delle s­fide; raccogliere e scambiarsi materiale di studio selezionato da fonti validate; confrontare idee, analisi, proposte, progetti; creare amicizie; organizzare come relatori sulle varie s­fide, eventi pubblici sia digitali che in presenza, utilizzando gli sport prodotti.

Destinatari sono Adolescenti e giovani tra 14 e 24 anni. Sono previsti interessanti premi.