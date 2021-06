Il Comitato Progetto Uomo di Bisceglie: la scuola buona è vita

Il Comitato Progetto Uomo O.d.V. di Bisceglie, presieduto da Mimmo Quatela, al fine di evidenziare l’importanza della formazione scolastica e valorizzare l’impegno di studio da parte dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti, in collaborazione con l’Azienda “BÌOMAR” s.r.l. e la Cartolibreria “L’Arcobaleno”, organizza l’iniziativa: “La Scuola Buona è Vita”.

Sono messi infatti in palio buoni acquisto di materiale scolastico, dal valore di 50,00 (cinquanta/00) euro ciascuno. I buoni acquisto saranno sorteggiati tra le famiglie che abbiano i seguenti requisiti: essere residenti nella città di Bisceglie, possedere un ISEE non superiore a 18.000 euro; avere minimo 3 figli (considerando anche un eventuale nascituro); avere almeno un figlio frequentante un corso di formazione scolastica e che abbia ricevuto una valutazione finale positiva. Per i figli che dovranno sostenere gli esami di maturità varrà la valutazione per l’ammissione agli esami di Stato.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al 3480459717, entro mercoledì 30 giugno 2021.

Il sorteggio dei buoni acquisto avverrà pubblicamente, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, in luogo, giorno e orario che saranno resi noti solo ai partecipanti.