Quarta e ultima giornata de "Il Tempo dei Piccoli 2021"

E sì, è l’ultima. Che ci possiamo fare? Ed è anche curioso che sia di lunedì. Perchè? Ma perché oggi si celebra la festa internazionale della Musica. E allora Sciam!

Nata nel 1982, in coincidenza con il Solstizio d’estate, la festa nasce per promuovere questa magnifica arte e divulgarla ovunque e il tempo dei piccoli non poteva esimersi dal farsi portatore di un messaggio così importante, quindi ecco la nostra giornata dedicata alla musica.

Si parte alle 17 dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, dove Mirko Lodedo presenterà ad insegnanti, educatori e a tutti gli interessati il Fantagramma: un nuovissimo metodo che ha concepito per la lettura della notazione musicale attraverso un imprinting fortemente visivo ed emozionale che garantisce l’acquisizione di un vocabolario didattico musicale attraverso il gioco e la fantasia. Imperdibile!!! Si prosegue poi, alle 19, con la presentazione di La Divina Commedia – Il primo passo nella selva oscura di Daniele Aristarco in collaborazione con Circolo dei lettori – Presidio del libro di Bisceglie. La musica vive poi concretamente al Castello con il Concerto dell’Arca dove, dalle 17, si succedono senza soluzione di continuità ben quattro concerti. In prima fila l’Orchestra Monterisi e i suoi piccoli, straordinari interpreti; il Bembè Percussioni Ensemble, Silvia Cappa e Anna Fre, concerto per pianoforte a quattro mani da Il Carnevale degli animali. Un pianoforte, due interpreti e la splendida musica del compositore francese Camille Saint-Saëns.

Alle 19,30 Concerto bizzarro con esplosioni di jazz e colori, in cui i maestri Livio Minafra al pianoforte e Giuliano Di Cesare alla tromba, mescoleranno sensi, musica e colori coinvolgendo i partecipanti non soltanto nell’ascolto. Infine, Piano – terra, come ormai tradizione, non poteva mancare il saluto musicale del M.° Mirko Lodedo!, alle ore 21, con le sigle di RadioCittàBambina e un arrivederci del Teatro Mondo Piccino chiuderemo l’edizione 2021 de il tempo dei piccoli.