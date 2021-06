"Il Tempo dei piccoli​​", il programma degli appuntamenti domenicali

È arrivato l’appuntamento domenicale, penultimo di questo ottavo tempo dei piccoli, e allora Sciam!

L’ideale sarebbe partire con un bel giro al porto! Infatti la giornata inizia con le Storie imbarcate da Giancarlo Attolico della Compagnia Binario Zero. Appuntamento è sulla banchina dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, serve solo un po’ di pazienza! Nel frattempo al Castello riprendono le attività inaugurate ieri: L’Arca è aperta degli Archimisti, i Tautogrammi dal diluvio di Walter Lazzarin e Ricicla – Mangia – Ama di ZonaEffe. Intanto al Giardino Botanico Veneziani, dalle 10 si potrà partecipare ad una particolarissima visita guidata per imparare Elementi di botanica emozionale (subito dopo, chi vorrà, potrà fermarsi per un Eco Pic Nic di fine Primavera). In mattinata, ancora in Largo Castello, dalle 11 in poi, si potrà ascoltare il racconto in kamishibai La mia città giardino, di e con Maria Elena Germinario, mentre Ortocircuito proporrà la sua lezione di Compostaggio all’arrembaggio. Nel pomeriggio, alle 17 Silvia Cappa di Abbraccio alla vita curerà il laboratorio musicale Il carnevale degli animali. Ispirato alla partitura musicale di Camille Saint-Saëns. A seguire, alle 19, il secondo appuntamento con Marco Campedelli, con I racconti dell’Arca: La moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Il pomeriggio sarà denso anche al Giardino Botanico dove, ad un laboratorio (ore 17) per piccoli attivisti di e con Ilaria Carlucci I salva-alberi, succede la prima assoluta di uno spettacolo di Teatro e Natura. Storie selvatiche, di e con Lorenza Zambon della Casa degli Alfieri di Asti. Un’anziana signora, maestra di “giardinaggio estremo”, un lago combattente e la nascita dei riti, sono gli insoliti protagonisti delle tre storie d’amore universale che compongono questo nuovo lavoro della pioniera italiana del genere, ideatrice del giardinaggio planetario.

Mentre la mostra di radio alle Vecchie Segherie Mastrototaro è aperta secondo gli orari della libreria, la redazione di Radio Città Bambina, alle 18,30, incontra Walter Lazzarin, tautogrammologo e scrittore, consueto ospite del palinsesto, eccezionalmente dal vivo, che, custodito da Adriana Baldini, presenta i suoi due libri: Animali all’avventura e Il drago non si droga. Gran finale al Parco delle Beatitudini con l’ultima doppietta. Si parte alle 20,30, con Luigi d’Elia INTI Tales. Zanna Bianca, della natura selvaggia, è il grande classico che ci propone il narratore, rivisto da Francesco Niccolini: una storia mozzafiato sul rapporto tra uomo e animale e sulla forza del richiamo alla vita selvaggia. Un appassionato omaggio allo scrittore Jack London, ai lupi e all’antica e ancestrale infanzia del mondo. Si conclude la giornata alle 21,30 nell’Arena Cinematografica, con un Sulle ali dell’avventura, splendido film di Nicolas Vanier, basato sulla storia vera di Christian, uno specialista in migrazioni di oche selvatiche e sull’incredibile avventura che lui e suo figlio hanno intrapreso.