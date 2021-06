"Il tempo dei piccoli Sciam!", il programma della seconda giornata

Sciam! con la seconda giornata de il tempo dei piccoli 2021 si entra nel vivo della manifestazione! Finalmente la grande arca realizzata dagli Archimisti può essere varata e, con a bordo gli animali in cartapesta creati nel cantiere di Valentina Vecchio, muoverà i suoi primi passi sulla terraferma partendo dalla Scuola Salnitro (ore 11,00 di sabato 19 giugno) verso Largo Castello con, a seguito, lo sciame di Compagnia Binario Zero, Biciliae Fiab, i Fattapposta e i piccoli percussioniste di Bembè e chiunque vorrà unirsi al corteo (ammessi travestimenti animaleschi ecc…).

Raggiunta la meta, spazio ad una serie di Comizi d’amore dedicati al futuro del pianeta ma anche a quello nostro, della nostra città, della nostra vita: proposte e promesse per la salvaguardia di Madre Terra, sono benvenute.

Nel pomeriggio, dalle 17 in poi, sempre ospiti del Castello, insieme a ZonaEffe ci addestreremo alla cura con Ricicla – Mangia – Ama; vedremo un’arnia e le api che la abitano insieme a Manu Graziani in A casa dell’ape e – diciamo - nel frattempo sarà possibile: visitare la grande arca, chiacchierare in tautogrammi con Walter Lazzarin, scoprire le apparizioni dell’Alma di Michela Marrazzi (con la preziosa complicità sonora del fisarmonicista Rocco Nigro) o fare un giro bestiale in bici con Biciliae (perché in giro ci sono più bestie di quanto non si possa immaginare).

Alle ore 18, sempre al Castello, arriva il primo spettacolo di pupazzi: con Marianna Di Muro e le sue Storie dal bosco di un lupo cattivo! A seguire I Racconti dell’Arca, La creazione del mondo in cui i burattini di Marco Campedelli ci sveleranno verità inedite sul periodo antecedente il Diluvio Universale. E, mentre alla scuola Salnitro si completa il murale della strana arca con Marta Balu e Valentina Vecchio, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, dalle 17 in poi, saranno in mostra le piccole radio realizzate dai bambini delle scuole di Bisceglie e Cesena, mentre la postazione mobile di Radio Città Bambina si preparerà ad ospitare, nientepopodimeno che Tim Bruno, consulente scientifico dell’Acquario di Genova e scrittore, con i suoi due libri: Factory e La ricerca di B. alle 18,30.

Chiusura della serata al Parco delle Beatitudini, alle 20,30, con lo spettacolo L’isola. Dove la plastica prende vita, di e con Daria Paoletta, Pia Wachter e Mirko Lodedo de La luna nel pozzo. Viaggio con una busta di plastica portata dal vento, che vola fino a raggiungere una strana isola. Mare, cielo e plastica sono i protagonisti di una storia che pare inventata, ma non lo è. Infatti, la “Great Pacific Garbage Patch” è solo la più grande delle isole di spazzatura che galleggiano nell’oceano Pacifico. Infine, ma solo di questa giornata, alle 21,30, all’Arena Cinematografica del Parco delle Beatitudini, un film d’animazione per tutta la famiglia: La canzone del mare. Ben, un giovane ragazzo irlandese, e la sua sorellina Saoirse, una ragazza che può trasformarsi in foca, partono per un’avventura per liberare le fate e salvare il mondo degli spiriti. Scusate se è poco!

Informazioni e botteghino:

Il tempo dei piccoli lo facciamo insieme: chiediamo pazienza e collaborazione per renderlo possibile!

Molte iniziative sono gratuite o con una quota di partecipazione molto contenuta. Per tutte le iniziative è necessaria la prenotazione o l’iscrizione, che sarà possibile effettuare fino a esaurimento posti. Per iscriversi ai laboratori o prenotarsi agli spettacoli è necessario compilare il modulo reperibile sul sito. Per tutte le attività è necessario attenersi alle disposizioni per l’emergenza sanitaria, in particolare rispettando il distanziamento sociale ed effettuando l’accesso muniti di mascherine.