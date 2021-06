Mille chilometri in bicicletta per la solidarietà, il 19 giungo Bisceglie accoglie i Bike Brothers

Sabato 19 giugno Bisceglie accoglierà l’iniziativa benefica dei “Bike Brothers”, quattro cittadini piemontesi che sono partiti da Cuneo l’11 giugno e in nove tappe stanno raggiungendo la nostra Città in bicicletta, percorrendo complessivamente un migliaio di chilometri da nord a sud, attraversando la nostra penisola. L’obiettivo è raccogliere fondi per la Fondazione Dynamo Camp Onlus, che offre gratuitamente specifici programmi di Terapia Ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie.

La Terapia Ricreativa consiste nell’affrontare la malattia - e le disabilità ad essa correlate - focalizzandosi sulle capacità e sulle potenzialità dei bambini malati, sperimentate attraverso attività divertenti, inclusive e sfidanti, con l’obiettivo di promuovere fiducia in se stessi e di rinnovare la speranza, con benefici sul lungo periodo.

L’avventura a due ruote è raccontata sul blog dedicato https://over50chiusapesio.jimdofree.com/, dal quale è possibile anche effettuare donazioni. I Bike Brothers saranno accolti orientativamente alle ore 10.30 al teatro Mediterraneo ove, in serata, con inizio alle ore 20.30, si terrà una manifestazione musicale e di spettacolo durante la quale sarà illustrato compiutamente la genesi e il senso della manifestazione ispirata ai valori della solidarietà, dell’altruismo e dell’amicizia. Interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il Sindaco di Cuneo, Federico Borgna.

L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Cuneo, Chiusa Pesio e Bisceglie, dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte. L’evento promosso delle associazioni "Provincia Granda calcio over 50” di Cuneo e “Gruppo Sportivo Vintage over 50” di Bisceglie si svolge con la collaborazione di ConfCommercio Bisceglie e la mediapartnership di Radio Centro.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel pieno rispetto delle norme Covid, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento.