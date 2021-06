La Giornata per la gastronomia sostenibile​​, le eccellenze del territorio al Giardino Veneziani

In occasione della giornata internazionale per la gastronomia sostenibile, celebrata dalle Nazioni Unite, l’associazione giovanile MUVT APS ha organizzato in collaborazione con Biscegliegram “Bisceglie a tavola!”, evento che si terrà il 18 giugno, dalle ore 20, presso il Giardino Botanico Veneziani.

Prenderanno parte all’iniziativa - scrive in un comunicato Mauro Amoruso - realtà gastronomiche biscegliesi come Mastrototaro Food, Il Sospiro di Bisceglie, Puglia nell'Orto, Antichi Orti e Azienda Agricoltura in Comunione, le quali interverranno per raccontare la loro storia e come avviene la realizzazione dei loro prodotti d’eccellenza. Inoltre, sarà possibile degustarli ed eventualmente acquistarli.

Obiettivo principale dell’iniziativa è quello di dare visibilità ai prodotti di qualità del nostro territorio, nonché sostenere l’economia locale: Muvt infatti è ormai da quasi due anni a questa parte impegnata nella valorizzazione a tutto tondo del nostro territorio locale, mentre Biscegliegram è da tempo attiva nella divulgazione della cultura e della storia biscegliese sui suoi canali social.

I cancelli del giardino apriranno alle ore 19:00. L’evento, invece avrà inizio alle ore 20:00.

Sarà possibile sostenere economicamente il giardino e l’acquisto di un Sea Bin da destinare al porto turistico di Bisceglie, un dispositivo innovativo capace di rimuovere dalle acque portuali plastiche e microplastiche (è possibile donare per questa causa anche attraverso il seguente link: https://muvt.org/un-seabin-per-bisceglie/), ulteriore incentivo alla tutela ambientale, a seguito dell’assegnazione della bandiera blu al mare della nostra città. L’iniziativa verrà svolta nel pieno rispetto delle normative anti-Covid in vigore.