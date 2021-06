Al via la maturità per 20mila pugliesi tra maxi orale e restrizioni

Oltre mezzo chilo di cocaina sequestrati a Bisceglie: due arresti e due denunce

I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, hanno tratto in arrestato N. D. classe ’81 e N. D. classe ‘97 per aver violato la normativa in materia di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio teso al contrasto del fenomeno, avendo notato, in una