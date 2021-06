Lo storico sodalizio di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie ha pubblicato un nuovo volume, col patrocinio del Comune di Bisceglie, nell’ambito della collana S.O.M.S. «I Soci raccontano», dal titolo "Leonardo Storelli. Una vita per l'Arte", scritto dalla cura e dalla passione di Nicolantonio Logoluso, presidente onorario della medesima associazione.

Il libro, introdotto dagli interventi del Sindaco di Bisceglie dott. Angelantonio Angarano, dal Presidente di “Roma Intangibile” Comm. Pasquale D’Addato e dallo Storico dell’Arte dott.ssa Margherita Pasquale, ripercorre la vita di un’eccellenza del Sodalizio e del territorio biscegliese tra arte e cenni storici. Leonardo Storelli, classe 1928, voce narrante del pamphlet, è attualmente iscritto a “Roma Intangibile”.

Durante la presentazione del volume, avvenuta nell’auditorium di Parco Unità d’Italia, in data 10 giugno 2021, sono stati esposti, con il supporto della famiglia, alcuni tra i lavori di Storelli che la platea ha avuto modo di apprezzare. Ha aperto la cerimonia il Presidente dott. Pasquale D’Addato, che ha ringraziato la regia tecnica di Giambattista Dell’Olio, per poi passare la parola al Sindaco dott. Angarano per un indirizzo di saluto, alla relatrice dott.ssa Margherita Pasquale, all’autore Nicolantonio Logoluso e alla viva voce dell’artista Leonardo Storelli. All’evento hanno presenziato, di concerto alla folta platea interessata e organizzata secondo le vigenti norme sanitarie e di distanziamento anticovid-19, il Gen. Pasquale Preziosa che ha insignito la giovane socia Ilaria Di Benedetto per un lavoro redatto sul tema di legalità, il Gen. Mino Ricchitelli che ha riferito analogamente sull’argomento, e una delegazione di ProLoco Bisceglie con il presidente Vincenzo De Feudis.

Nicolantonio Logoluso, Commendatore della Confraternita di volontariato Internazionale Cavalieri Templari Cristiani “Jacques de Molay” - Poveri Cavalieri di Cristo, nonché appassionato di numismatica, da sempre sensibile al mutuo soccorso e alla diffusione culturale, ha precedentemente pubblicato le monografie: “Roma Intangibile”, “Bisceglie delle ‘casedde’ e della vita contadina”, “Leonardo De Mango”, “Gli antichi sapori pugliesi”, “Giacinto Cavaliere e l’antica pasticceria biscegliese”, “Vecchi barbieri e antiche barberie”, “La storia e le curiosità della Società operaia di mutuo soccorso ‘Roma Intangibile’”, “Il Circolo Filatelico Numismatico biscegliese 1964-2003”.

Il volume "Leonardo Storelli. Una vita per l'Arte" è adesso disponibile presso il Sodalizio “Roma Intangibile”.