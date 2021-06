​Francesco D'Amore ​incanta a Bisceglie. E da lunedì un remix di Nino d'Angelo

Primo “palco” a Bisceglie per Francesco D'Amore.

Successo straordinario per la prima esibizione pubblica tenutasi a Bisceglie del giovanissimo cantante Mirko Sasso in arte Francesco D’Amore, presso il parco Sant’Andrea nella serata di giovedì 10 giugno. Lo celebra in una nota, Alberto De Toma di Bisceglie Illuminata.

«Si sta facendo spazio nella musica neomelodica - scrive - pur essendo un Biscegliese, ha già fissato tante date confermate per feste private ed eventi pubblici nelle città limitrofe. Sostenere i giovani è fondamentale, soprattutto quando sono nostri compaesani pregni di talento da esprimere».

Mirko Sasso in arte Francesco D'Amore ormai cantante affermato da quasi 2 anni ,molte apparizioni con cantanti neomelodici di successo tipo Gianni Vezzosi, Daniele de Martino, Niko Pandetta, cresce con questa passione e diventa figlio artistico di Gianni Vezzosi. I suoi brani ("Mannammor e te") con oltre 40 mila visualizzazioni, "Lookdaun" con 30 mila, "Sotto sopra" con quasi 10 mila in una settimana, e lunedì esce una nuova canzone una cover di Nino d'Angelo con versione remixata di "Fotoromanzo"