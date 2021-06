Il movimento “Bisceglie Illuminata” annuncia la seconda edizione del Festival della Musica

«Nuovamente promettenti artisti e band si esibiranno tutti insieme sul palcoscenico della città di Bisceglie».

E' quanto annunciato dai giovani soci del movimento ccivico Bisceglie Illuminata, Joseph De Gennaro, Sara Sasso, Alberto De Toma, Paolo Lopolito, Vito Nacci e Serena De Musso.

«Questo - scrivono - rappresenta un momento fondamentale per rilanciare la nostra città, evidenziando così tutte le potenzialità nell’ambito culturale e in particolare musicale, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza e dare la possibilità ai giovani musicisti di mettersi alla prova. La nostra città è vivaio di numerosi giovani musicisti talentuosi, che hanno bisogno di possibili scenari per potersi esibire e dare prova delle proprie capacità.

La musica unisce, come la cultura e sono fondamentali per promuovere il turismo locale, una nuova linfa vitale per Bisceglie. Come noto a causa del covid-19, i musicisti si sono visti cancellare tutte le proprie date di esibizione, così come tanti altri settori messi in ginocchio e pertanto invitiamo la cittadinanza a sostenere quest’iniziativa. Per tale ragione, sarà organizzato il “Festival della Musica” che si terrà domenica 18 luglio 2021 presso il Teatro Mediterraneo(Anfiteatro) di Bisceglie, ingresso ore 19:30, con il patrocinio del comune di Bisceglie. Il regolamento con il relativo modulo di iscrizione sarà pubblicato nei prossimi giorni».