«"Prendete,questo e il mio Corpo", "Questo e il mio Sangue". Come rendere Grazie a Dio per un Dono cosi Grande? La Comunita di Sant' Andrea Apostolo loda il Signore con Infiorate allestite all'interno dell'aula Liturgica. La Celebrazione Eucaristica iniziera il giorno 6 giugno alle ore18.30 a cui seguira Adorazione Eucaristca.Siete tutti invitati, nel rispetto delle regole Covid». E' l'iniziativa lanciata dalla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in occasione del Corpus Domini.

Ecco, in anteprima le fotografie della straordinaria infiorata.