​"Ripensare in Verde", Talk sul valore e il benessere del verde durante e dopo la pandemia​

Domenica 6 giugno il Giardino Botanico Veneziani di Bisceglie torna a essere teatro di incontri e riflessioni sulle tematiche legati all'importanza dei luoghi verdi e al valore della natura più in generale. A partire dalle 18.30 infatti, all'interno di questo luogo magicamente recuperato grazie al lavoro di un gruppo eterogeneo di persone volontarie, si svolgerà la conferenza aperta a tutti dal titolo: "Ripensare in verde". Un'occasione per incontrare gli esperti del settore e per parlare di verde prima e durante la pandemia, per conoscere i benefici che fiori e piante hanno sulla vita di tutti i giorni e per conoscere più da vicino gli alberi monumentali della Regione Puglia. Lo stesso Giardino Botanico Veneziani, è sede di un importante esemplare di pistacchio, un albero dalla chioma gigantesca inserito nella lista ufficiale degli alberi monumentali della regione puglia nel 2019.

L'evento, organizzato dall'associazione di promozione sociale Mosquito e dalla giovane realtà associativa biscegliese Muvt, si inserisce all'interno del programma nazionale lanciato da APGI (Associazione Parchi e Giardini d'Italia) in collaborazione con il Mibact, un'iniziativa alla quale il Giardino Botanico Veneziani aderisce già da diversi anni, a partire dal 2018.

Nelle edizioni precedenti esperti di rilevanza nel mondo della ricerca universitaria e delle amministrazioni pugliesi come Rossella Milano responsabile per la Regione Puglia della Monumentalità degli Alberi, promulgatrice di protezione della bellezza di questi esemplari, oppure Luigi Forte, direttore dell'Istituto Orto Botanico dell'Università degli Studi di Bari, che ha profondamente apprezzato l'incanto di questo piccolo giardino.



Il programma della nuova edizione 2021, prevede l'incontro con tre professionisti del settore - Liliana Bellavia (psicologa), Antonella Puddu (ingegnere forestale) e Francesco Tarantino (esperto botanico), ma soprattutto aggiunge una importante analisi sul valore del verde durante e dopo la pandemia, con uno sguardo attento rivolto verso il futuro. Per questo motivo, l'invito è aperto a tutti gli attori sociali, a partire dal singolo cittadino con l'obiettivo di aprirci a uno stile di vita più sostenibile e a misura d'uomo.



Si parlerà di alberi monumentali di Puglia, ormai iscritti all’elenco nazionale, con Francesco Tarantino, membro della Società botanica italiana che ha prodotto il primo volume sui patriarchi verdi della nostra regione. E ancora si analizzerà con la psicologa e psicoterapeuta Liliana Bellavia quanto i luoghi possono incidere sul benessere psicofisico. Modererà Antonella Puddu, dottore forestale, Curatore di Parchi giardini ed orti botanici, socia Mosquito e Membro del Comitato scientifico Giardino Botanico Veneziani, sottolineando l’importanza dello spazio verde ed in particolare del Giardino botanico Veneziani, durante e dopo la pandemia.

“Quest'anno più che mai - spiega la curatrice Antonella Puddu, membro del Comitato Scientifico voluto da Mosquito Aps per la rinascita del Giardino Veneziani - ci ritroveremo a sottolineare con forza il valore dei luoghi a verde nel contesto urbano e antropizzato, in un momento storico in cui ci è stato imposto di modificare lo spazio stesso in cui ci muoviamo, viviamo, lavoriamo e cerchiamo piacere e benessere. Ora come non mai è fondamentale ripensare al verde come ad una dimensione della massima importanza e a considerare un nuovo approccio costruttivo in termini di ri-progettazione e pianificazione a lungo termine". E continua: "Dobbiamo ripensare il verde, ma soprattutto ripensare in verde. Da cui il titolo della manifestazione. E come dice il grande paesaggista urbanista Frenk Lloyd Wright 'Natura e manufatto devono, nel futuro, integrarsi. Mai più giungere allo scontro'".

Il talk è aperto a tutti anche se si fa presente che l’evento si svolgerà tenendo conto delle norme anti-covid. I cancelli saranno aperti a partire dalle 18.30.



Il programma:

Ore 18.30 apertura cancelli, registrazione e sistemazione

Ore 19.15 avvio della conferenza:



“Il Benessere dei luoghi”

Interviene: la Dott.ssa Liliana Bellavia - Psicologa psicoterapeuta

"L’importanza dello spazio Verde durante e dopo la pandemia"

Interviene: Antonella Puddu - Dottore forestale, curatore di Parchi giardini ed orti botanici, socia Mosquito e Membro del Comitato scientifico Giardino Botanico Veneziani



“Gli alberi monumentali in Puglia, storie, foto e video”

Presentazione del Vol. 1 dell’Atlante degli alberi monumentali di Puglia

Interviene: Francesco Tarantino, Società Botanica Italiana