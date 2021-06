La CompagniAurea presenta "Hänsel e Gretel"

Dal 7 giugno nuovi orari per la raccolta del vetro: obiettivo ridurre i rumori nella notte

Da lunedì 7 giugno, in forma sperimentale per i mesi estivi (fino al 30 settembre), partono i nuovi orari per la raccolta del vetro, che non sarà più effettuata nelle ore notturne ma a partire dalle ore 6 del mattino. Una modifica del servizio Energetikambiente-Pianeta