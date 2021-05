La Rai dedica un servizio a Libri nel Borgo Antico

Non solo mare e paesaggi mozzafiato: anche quest’anno la Puglia conferma la sua vocazione culturale attraverso i più prestigiosi appuntamenti letterari: “Il Libro Possibile” di Polignano a Mare, “I Dialoghi di Trani” e “Libri nel Borgo Antico” di Bisceglie. La Rai ha voluto dedicare un servizio ai tre festival letterari maggiormente rappresentativi di un sistema culturale che contribuisce alla promozione del territorio e alla qualificazione dell’immagine della nostra Regione, completando l’offerta turistica garantita dall’industria del divertimento e dalle strutture balneari.

“Da biscegliese sono orgoglioso per questa preziosa attestazione che la Rai ha voluto riconoscere a Libri nel Borgo Antico”, afferma Sergio Silvestris, Presidente dell’Associazione organizzatrice. “Grazie a Libri nel Borgo Antico, la nostra città entra a pieno titolo tra le tre realtà pugliesi che ospitano iniziative culturali di altissimo livello. Per tutta la nostra comunità questa attenzione è motivo di grande gioia e sicuramente si tradurrà in maniera positiva per tutti gli operatori turistici, i ristoratori, gli albergatori e i proprietari di b&b che ogni giorno si impegnano con passione e dedizione per offrire servizi di qualità ai loro ospiti. Il servizio della Rai testimonia che Bisceglie non è solo mare e intrattenimento, che pure viene offerto in maniera qualificata, ma anche una città in grado di fare della cultura un’occasione di crescita comune e condivisa”.

“Libri nel Borgo Antico”, come “Il Libro Possibile” e “I Dialoghi di Trani”, è oggi un veicolo fondamentale per promuovere e rafforzare l’abitudine alla lettura, con una particolare attenzione alle nuove generazioni e alle realtà scolastiche, ma anche per sostenere l’attività delle case editrici regionali, la sopravvivenza delle librerie presenti sul territorio e la nascita di nuove attività imprenditoriali legate al libro.

La dodicesima edizione di Libri nel Borgo Antico si svolgerà a Bisceglie dal 26 al 29 agosto 2021. A breve le anticipazioni su un programma davvero speciale.

SERVIZIO BREVE TGR: https://bit.ly/3c4J4UT

PUNTATA INTEGRALE BUONGIORNO REGIONE CON SERVIZIO ESTESO: https://bit.ly/3c4J875