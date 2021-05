A Bisceglie arriva il Venti Filari, olio d'eccellenza

Sta facendo parlare di sé l'olio a vocazione tipicamente biscegliese denominato Ventifilari, prodotto dalla nota azienda olearia di Bisceglie Lamantea che in un anno ha saputo imporsi nel panorama oleario internazionale facendo incetta di numerosi premi:

- LEONE D’ORO – INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION

- DUBAI OLIVE OIL COMPETITION

- L’ORO D’ITALIA 2021

- L’ORO DI PUGLIA 2021

- GUIDA GAMBERO ROSSO 2021

- GUIDA BIBENDA 2021

Il perché di tanto successo è da ricercarsi nelle caratteristiche UNICHE ed ESCLUSIVE del suo terreno nel cuore di Bisceglie.

La tenuta Venti Filari è sita a Bisceglie, in zona Lama di Macina, in un contesto vocato ad uva da tavola, molto ricercato dai produttori e dai commercianti di uva per le caratteristiche di tessitura e di composizione chimica del terreno, in grado di garantire precocità di maturazione e qualità del prodotto. A 30 metri dal livello del mare, in questa zona troviamo un terreno calcareo in grado di donare a qualsiasi coltura colori compatti e profondi, profumi intensi e vari e una bassa acidità. In questa amena terra coltiviamo i nostri uliveti, dal cui frutto, rigorosamente raccolto a mano, otteniamo un pregiatissimo olio extravergine di oliva di eccellenza: il 20 Filari.

Questo olio extravergine di oliva prende il nome dal suo oliveto di origine, coltivato a "filari". I giovani ulivi da cui otteniamo questo “Gran Cru”, godono sia del microclima particolarmente favorevole della zona sita a 30 metri dal livello del mare, che dei benefici del terreno in cui sono piantati, tufaceo con presenza di argilla e ricco di calcare ed altri minerali.



Nasce qui questo nuovo olio, riconoscibile all'olfatto dai sui profumi di prato falciato, pomodoro fresco e carciofo. Al palato si presenta con un gusto medio amaro e piccante, con sentori di pomodoro verde, carciofo e mandorla fresca.



Questo extravergine è particolarmente ricco di polifenoli, che conferiscono all'olio stabilità, qualità nutrizionali e salutistiche oltre che peculiarità sensoriali.

Il suo gusto equilibrato lo rende particolarmente adatto ad arricchire piatti a base di verdure cotte e crude, grigliate di pesce e di carne, carpacci.

In un'annata che si preannuncia ricca e prospera per quanto concerne la qualità delle olive, l'azienda olearia Lamantea è pronta ad affrontare le nuove “sfide” che il panorama internazionale