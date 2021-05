Puglia pronta per le vaccinazioni in farmacia: si partirà a giugno

In Puglia dal prossimo mese sarà possibile vaccinarsi anche nelle farmacie ma per potersi prenotare bisognerà attendere la definizione del protocollo regionale (ieri era previsto un incontro in Regione). Sono quasi 700 (quasi il 60% delle farmacie pugliesi) le farmacie che hanno aderito a questa iniziativa.

L’obiettivo della Regione Puglia è quello di accelerare la campagna vaccinale, cercando di aumentare i luoghi dove potersi vaccinare, sfruttando le molteplici farmacie presenti sul territorio oltre ai farmacisti che hanno completato i corsi abilitati dell’Istituto superiore di sanità. Una scelta dovuta anche alla chiusura degli hub presenti nei palazzetti cittadini, dato che torneranno alla loro funzione con la ripresa delle attività sportive. Lo scopo è anche quello di riuscire a vaccinare entro settembre gli studenti che rientreranno in classe per il nuovo anno.

Il vaccino che verrà somministrato in farmacia, dovrebbe essere il monodose a vettore virale Johnson & Johnson. Un vaccino che, a differenza di AstraZeneca e anche di quelli a mRna, come Pfizer e Moderna, non ha bisogno di richiamo e ha modalità di conservazione più semplici. Non potranno vaccinarsi in farmacia i pazienti vulnerabili. Le farmacie che aderiranno dovranno avere degli spazi separati da quelli destinati alle attività ordinarie e un’are adibita al monitoraggio per la sorveglianza di 15 minuti dopo la somministrazione. Si potrà vaccinare anche a farmacia chiusa o in spazi esterni tramite l’allestimento di unità mobili.