​Giornata nazionale delle Dimore Storiche, nel Giardino botanico Veneziani più di 200 presenze

É stata una domenica importante quella appena passata. Per Bisceglie e i suoi luoghi storici, come il Giardino Botanico Veneziani. Ieri, domenica 23 maggio, lo storico giardino di via Ariosto è stato protagonista dell'iniziativa nazionale "Cortili aperti", in occasione della Giornata nazionale dell'associazione delle dimore storiche italiane (ADSI), registrando più di 200 presenze, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti covid, in una maratona di tour guidati: sei turni di circa un'ora l'uno, sia la mattina che il pomeriggio.

Ad accogliere i numerosi visitatori l'esperto di piante Angelo Porcelli, membro del comitato scientifico di Mosquito Aps. Molte delle persone che hanno partecipato sono arrivate anche da tutta la provincia Bat e Bari, per passeggiare e per essere guidati nella conoscenza della collezioni botaniche presenti, notevolmente implementate negli ultimi anni dalla associazione Mosquito, che sottolinea il valore scientifico e psico-fisico del luogo, senza mai dimenticare il fatto che questo è un luogo che rinasce di anno in anno con e per le persone e che per questo ha una valenza unica, che è quella sociale. Grazie anche alla fruttuosa collaborazione con i ragazzi dell'associazione Muvt, è stato possibile calendarizzare le aperture di questo luogo magico che in primavera, nonostante le ancora scottanti vicissitudini pandemiche, regala fioriture meravigliose a testimonianza della vera rinascita di questo spazio verde.

E giornate come queste rappresentano una chance in più per far conoscere il giardino ad una fetta di pubblico ancora più ampio vasto: "Quest'anno - spiega Antonella Puddu, dottore forestale membro di Mosquito Aps e del suo comitato scientifico - la nostra associazione può vantare il raggiungimento di un doppio importante obiettivo proprio grazie al suggerimento del Notaio Pietro Consiglio, Presidente regionale ASDI, che ha creduto nelle nostre potenzialità, siamo riusciti a far rientrare il Giardino Botanico Veneziani di Bisceglie nel circuito di quei siti, sconosciuti ai più, caratterizzati da alto valore storico e paesaggistico, il circuito delle Dimore Storiche nell'ambito della Giornata Nazionale A.D.S.I., l'appuntamento annuale che, in alcuni luoghi soggetti a vincolo, permette l'apertura straordinaria ai visitatori, offrendo loro la possibilità di immergersi nell'atmosfera unica delle residenze d'epoca. Questi posti sono i custodi tangibili di saperi e tradizioni che costituiscono le nostre radici culturali. Si tratta di un appuntamento prestigioso a livello nazionale che permette a giardini ed aree verdi storiche altrimenti 'nascosti' di manifestare al pubblico la loro Bellezza"

Si tratta dunque di un importante risultato non solo a livello locale, ma anche nazionale che premia tutto il lavoro e l'impegno di queste associazioni di volontariato e ne evidenzia i frutti.

"Il 6 giugno altro importante evento' - continua la Dott.ssa Puddu - "Con l'iniziativa denominata 'Appuntamento in giardino', promossa dal APGI con il patrocinio del Mibact e a cui aderiamo ogni anno. Questa volta organizzeremo una conferenza dal titolo “Ripensare in verde” nell'ambito del quale verrà presentato il primo volume di testi sugli alberi monumentali della Puglia, pubblicato dalla Società botanica italiana e la Regione Puglia".



Il Giardino Botanico, infatti, ospita un grande esemplare di monumentalità, il Pistacchio, inserito ufficialmente nella lista degli alberi monumentali della Regione Puglia.

L'associazione ringrazia tutti i partecipanti e chiunque riesce a mostrare sensibilità e interesse verso la storia di questo luogo e la cura che i volontari dedicano.



Una buona occasione per partecipare in piccolo alla rinascita del Giardino è la donazione del 5XMILLE, inserendo il codice fiscale di Mosquito Aps: 92073310721.



Ricordiamo che il Giardino è aperto il:

- venerdì, sabato e domenica pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00

- la domenica mattina dalle 10.30 alle 13.00.



Per gruppi a partire da un numero di cinque persone, si possono organizzare visite guidate. Per ogni altra informazione si segua la pagina Facebook "Giardino Botanico Veneziani".