Domenica 23 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

La Sezione Puglia, di cui è Presidente il notaio Piero Consiglio, apre numerosi castelli, palazzi, ville, masserie, parchi e giardini per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).



Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.



Bisceglie partecipa con l’apertura di tre siti: il giardino di palazzo Farucci, di fronte al Palazzo Comunale, il giardino di Villa Veneziani Santonio a cura dell’Associazione Mosquito A.P.S. e la Coffee House del giardino La Notte in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Diocesano di Bisceglie e Università degli Studi di Bari - corso di Conservazione e Restauro di Beni Culturali.



Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.



Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, si sono delocalizzate molte aperture dalle città verso centri minori. Sarà altresì necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando le altre misure sanitarie in vigore. Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore pugliesi e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Puglia al seguente link: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/?lan=&tab=#puglia