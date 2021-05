Mauro Portoso Cavaliere della Repubblica, gli auguri della Confcommercio Bisceglie

Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana al dott. Mauro Portoso, direttore Ente Bilaterale del Terziario di Bari-Bat e Consulente del lavoro di Bisceglie. Ieri in Prefettura, alla presenza del Prefetto della Bat, Maurizio Valiante e del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano ha ricevuto il riconoscimento che è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

“Un traguardo, primo tra gli ordini nazionali, che va ben oltre il valore simbolico di un attestato cartaceo perché per noi chi ti conosce bene è la conferma del grande patrimonio di competenze che negli anni hai accumulato ma che soprattutto hai conquistato partendo da un impegno costante, preparazione culturale e continuo aggiornamento professionale”, sottolinea il direttore della Confcommercio di Bari-Bat, Leo Carriera.

“Oggi, dunque, caro Mauro, ricevi questa prestigiosa benemerenza ed io, che ho già avuto l'onore di esserne insignito, ti passo simbolicamente il testimone per una continuità non solo ideale ma anche concreta nel comune impegno al servizio della grande famiglia di Confcommercio. Poterti fregiare del titolo di Cavaliere, cambierà poco nel tuo vissuto professionale ma rappresenta un’intima soddisfazione perché vengono premiate capacità indiscusse e sacrifici che fanno parte dei valori più importanti della propria vita. Affettuosi auguri, Cav. Mauro Portoso, da tutti noi di Confcommercio Bisceglie. Questo di oggi è solo l’ultimo in ordine di tempo di tanti altri traguardi che siamo certi conquisterai nella tua vita e carriera professionale”, conclude Carriera.