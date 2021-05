ArteVives, la ripartenza all’insegna della musica, del teatro e dell’arte

Riparte la programmazione della stagione 2020/2021 di ArteVives, l’associazione biscegliese presieduta da Mario Sergio Zecchillo finalizzata alla promozione della cultura artistico/musicale attraverso progetti ed iniziative che valorizzano interpreti locali e non solo.

In piena sinergia con l’Arte Rapsodica Professional, ArteVives Aps organizza nell’ultimo weekend di maggio il seminario di foniatria “Dal Pop al Rock: dall’indagine foniatrica al miglioramento della performance vocale”. Aperto a cantanti, insegnanti di canto e logopedisti, il corso teorico-pratico sarà tenuto da Diego Cossu (noto foniatra e vocologo impegnato da anni in un’intensa attività didattico-divulgativa nel campo della Fisiologia e Patologia del Canto, relatore in conferenze scientifiche nazionali ed internazionali nonché autore di numerose pubblicazioni) e vedrà inoltre la partecipazione di Nunzia Carrozza, logopedista e vocal coach.

Il seminario sarà articolato in due giornate (sabato 29 maggio dalle ore 15.00 alle 19.30, domenica 30 maggio dalle ore 9.00 alle 12.30) e si svolgerà sia in presenza (fino ad un massimo di 30 partecipanti, presso Palazzo Vives Frisari in via Tupputi, 13 a Bisceglie) e sia on line sulla piattaforma facebook.

Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 338.8614739 e 342.3504503, inviare una mail all’indirizzo arterapsodica@gmail.com, oppure visitare i siti www.artevives.it, www.arterapsodica.com e le pagine facebook L’Arte Rapsodica Professional e ArteVives Aps.

Si rimarca inoltre che il dottor Cossu sarà presente a Bari per visite specialistiche foniatriche dal 28 al 31 maggio. Prenotazioni al numero 338.8614739.

Il cartellone di ArteVives proseguirà con l’atteso appuntamento di domenica 6 giugno con la pièce teatrale de “Lo scialle andaluso” (tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante), interpretata dall’attrice Nunzia Antonino nella splendida cornice di Palazzo Vives Frisari, a cura di Carlo Bruni.

Sabato 3 luglio, inoltre, sempre presso gli ambienti di Palazzo Vives Frisari (storica dimora nobiliare risalente alla fine del Cinquecento) sarà inaugurata la mostra di arte contemporanea del maestro Pietro De Scisciolo dal titolo “Stato Mentale”.