Vincolo quinquennale, flashmob dei docenti

Il vincolo quinquennale è una norma introdotta dalla legge di bilancio 2019 allo scopo di salvaguardare le regioni del nord-est del paese dai continui esodi visti dopo le assunzioni di docenti effettuate con il piano straordinario di assunzioni messo in atto con la Legge 107 del 2015, nonché per garantire un quinquennio di continuità didattica da parte del personale neoassunto. Tale norma non ha, però, ottenuto gli effetti sperati a causa di una serie di fattori che verranno illustrati dai docenti penalizzati dal vincolo quinquennale in occasione di un flashmob organizzato in varie piazze d'Italia. Unica città aderente in Puglia per il momento è Barletta, dove sabato 22 maggio si terrà una manifestazione alle ore 16 in piazza Caduti.

"Fra le varie criticità del suddetto vincolo quinquennale val la pena citare:

- il deterioramento della qualità didattica per numerosi docenti finiti fuori provincia e costretti ad estenuanti pendolarismi che sottraggono tempo prezioso alla pianificazione delle lezioni, alla preparazione del materiale didattico ed alla preparazione e correzione delle verifiche;

- la qualità della didattica, in quello che è un lavoro intellettuale, viene anche fortemente influenzata dalla stanchezza accumulata quotidianamente e dallo stato psicologico del lavoratore.

- Il vincolo è una seria minaccia all’occupazione femminile, andando a colpire una categoria di lavoratori che è prevalentemente composta da donne.

Ricordiamo a tal proposito che nel nostro paese esiste un fortissimo divario occupazionale tra uomini e donne, in favore dei primi, e che le donne occupate sono, in alta percentuale, titolari di contratti part-time.

Allo stato attuale, alle situazioni problematiche già evidenziate, si va a sommare la preoccupazione relativa all’imminente piano di stabilizzazione del personale docente che sarà attuato al fine di avere i docenti in cattedra a partire dal primo giorno di scuola: sebbene ci troviamo concordi con la necessità di sconfiggere una volta per tutte la piaga del precariato, temiamo che la transizione verso questo nuovo sistema di reclutamento, non preveda una adeguata gestione delle criticità preesistenti di cui anche noi siamo parte, e pertanto riteniamo doveroso fare presente come un ampliamento straordinario degli organici non possa essere seguito direttamente dalle nuove assunzioni, ma richieda delle misure che permettano il giusto rispetto del principio di precedenza della mobilità del personale in ruolo, rispetto alle nuove immissioni, principio che, se non venisse rispettato, porterebbe all’attuazione di un’ennesima disparità di trattamento, portando gli sfortunati docenti immessi in queste annate, ad essere vincolati non più per cinque anni, ma a vita.

Alla luce di quanto detto, ciò che chiediamo si riassume nei seguenti punti:

● Attuazione di un piano transitorio tra il vecchio ed il nuovo sistema di reclutamento che preveda una mobilità in deroga ai vincoli di permanenza sugli organici ampliati e con una revisione verso l’alto delle percentuali riservate alla mobilità interprovinciale.

● Abrogazione delle norme che pongono in essere i vincoli: Art. 13, comma 3 del Dlgs 59/2017 e successive modificazioni e dell'art. 399, comma 3 del testo unico della scuola e successive modificazioni.

● Riapertura tempestiva dei termini per la mobilità per l'anno 21/22

● Garanzia per l’anno corrente di assegnazioni provvisorie, l'utilizzazione e l'articolo 36 unitamente all'abrogazione dell’art. 399, comma 3-bis del testo unico della scuola che prevede il depennamento da tutte le altre graduatorie finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato".