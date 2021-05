Club per l'Unesco Bisceglie: World bee day allo Scientifico “da Vinci”

Dipendiamo tutti dalla sopravvivenza delle api. La difesa dell'ambiente, deve partire dal presupposto della cultura della sostenibilità rivolta alle persone, al pianeta, alla prosperità e alla rinascita e l’impollinazione è un processo fondamentale per la sopravvivenza dei nostri ecosistemi e per la conservazione della biodiversità.

La IV Giornata mondiale delle api cade nel mezzo di una pandemia ancora in corso, considerando che le sue cause profonde risiedono nella distruzione di biodiversità e nel riscaldamento globale.

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie e il Liceo Scientifico L. da Vinci in collaborazione con la Famiglia Malatesta e l’associazione “Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle”, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, Regione Puglia, Confederazione Internazionale Templare San Bernardo di Chiaravalle, Gran Priorato internazionale e l’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali, hanno organizzato il webinar “Bee Engaged” che consentirà agli studenti delle classi prime, seconde e terze di approfondire le tematiche legate all’estinzione delle api, alla biodiversità e alle trasformazioni ambientali per sensibilizzare le nuove generazioni alla salvaguardia del nostro pianeta, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 – goals 3-4-11-13-15. A partire dalle ore 10:00 si può seguire l’evento collegandosi al link: https://fb.me/e/4jjQbXrpT

Dopo i saluti del Dirigente scolastico prof.ssa Rosa Favale e del Presidente CpU di Bisceglie - Ph. R. Pina Catino, interverranno per i saluti istituzionali, il Sindaco dott. Angelantonio Angarano; il dott. Massimo M. Civale - Presidente Internazionale Confederazione Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle; il perito agrario Andreas Platzer, esperto apistico provinciale della Prov. Autonoma di Bolzano – Scuola di Frutti – Viti e Orticoltura Laimburg.

I relatori: Padre Alberto Coratti – Direttore Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Casamari – San Bernardo di Chiaravalle “Doctor Mellifluus” sul tema: San Bernardo di Chiaravalle, protettore degli apicoltori, per uno Sviluppo Sostenibile, in quanto le nostre vite e quelle dell’intero pianeta dipendono dall’importanza delle api nell’ecosistema; dott.ssa Giorgia Malatesta e dott. Marco Malatesta - Uomo e Api, nell’ottica degli Obiettivi in Agenda 2020. Segue il dibattito con gli studenti, mentre le conclusioni saranno a cura del dott. Giovanni Naglieri, Assessore all’Igiene, Ambiente, Turismo e Marketing territoriale. Introduce e modera il prof. Francesco Giangregorio – Dipartimento di Scienze Storiche.

Per aumentare la consapevolezza dell'importanza degli impollinatori e sulle minacce che affrontano allo sviluppo sostenibile, il Club per l’UNESCO di Bisceglie nel Piano d’Azione 2021 con i Presidenti di Commissione, Geol. Prof. Salvatore Valletta – Scienze della Terra e Geoambientali – Sviluppo Sostenibile e la dott.ssa Mariagrazia Celestino – Diritti Umani, per UN World Bee Day, hanno previsto una pubblicazione online sulla pagina Facebook ( https://www.facebook.com/clubunescobisceglie ) a partire dalle ore 00:01 di giovedì 20 maggio 2021, sul tema Bee Engaged, a cura dei relatori Malatesta.

L'ONU ha designato il 20 maggio come Giornata mondiale delle api per ricordare la data di nascita Anton Jansa, insegnante di apicoltura, alla corte di Vienna che, nel XVIII secolo, ha aperto la strada alle moderne tecniche di apicultura nella sua nativa Slovenia. Infatti, la proposta di candidare la Giornata mondiale è arrivata dalla Slovenia dove è fortemente radicata la cultura dell’apicoltura.